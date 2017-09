Von Carina Engel

Innsbruck, Linz – Es ist für viele Menschen der große Traum, für weit weniger auch tatsächlich Realität: eine Karriere als Musiker. Der Weg zum musikalischen Durchbruch ist lang und mit harter Arbeit, viel Selbstvermarktung und oft auch mit finanziellem Risiko verbunden. Dazu kommt: Die Konkurrenz schläft nicht und sie ist groß.

Wer die Musik zum Beruf machen will, braucht daher zunächst vor allem „Talent, seinen eigenen Stil und viel Zeit“, erklärt Johannes Neururer, Gründer des AcousticClubs, einem gemeinnützigen Projekt zur Förderung von Künstlern in Tirol. „Von Musikern für Musiker“ lautet das Motto der monatlich stattfindenden Open-Stage-Veranstaltung, die sowohl Newcomer als auch erfahrene Künstler und Produzenten zusammenbringen soll. Mit Erfolg: „Immer wieder ergeben sich aus diesen Kontakten Kooperationen, Bands oder erste Aufnahmen“, freut sich Neururer.

Insbesondere für angehende Musiker sei Tirol ein gutes Pflaster, um sich in der Musikszene einen Namen zu machen: „Es gibt hierzulande immer mehr Möglichkeiten und Veranstaltungen, bei denen man sich als neuer Künstler präsentieren kann“, findet der Innsbrucker, der sich mit dem AcousticClub künftig ebenfalls stärker auf die Unterstützung und Förderung von jungen Talenten fokussieren will.

Einer, der bereits zu den etablierten Künstlern zählt und sich als Musiker selbstständig gemacht hat, ist Jo Stöckholzer. Was vor fünf Jahren als Solo-Projekt begann, besteht mittlerweile aus Band, Promotion-Team und Plattenvertrag. Auch er hält Tirol für eine gute Ausgangsposition für seine Karriere, insbesondere aufgrund der Nähe zu Südtirol, Deutschland und der Schweiz. „Für mich als deutschsprachiger Künstler ist das wirklich eine sehr gute Lage“, ist der Innsbrucker zufrieden. Das Management seines Teams, die Organisation der Auftritte sowie die grafische Leitung übernimmt Stöckholzer zum größten Teil selbst. Das hat Vor- und Nachteile: Während er sich dadurch Geld spart und einen besseren Überblick über seine Finanzen behält, fällt auch wesentlich mehr Arbeit für ihn an. Ein Umstand, den der Innsbrucker dennoch in Kauf nimmt, „denn so habe ich meine Freiheit“. Dort, wo nämlich die Labels diese Aufgaben übernehmen, sei oftmals auch die Abhängigkeit von ihnen größer: „Da kann es schon sein, dass die Labels dann auch künstlerisch mitbestimmen“, erklärt der 23-Jährige im TT-Gespräch.

Sein zweites Album, das im November erscheinen wird, will Stöckholzer über Crowdfunding finanzieren, also mittels Kleinspenden im Netz.

Nicht nur zur Finanzierung, sondern auch als Feedback-Instrument versteht der Liedermacher die Crowdfunding-Kampagne: „Für mich ist es sehr spannend zu sehen, wie das Album bei den Fans ankommt und inwiefern sie es unterstützen und vorantreiben wollen.“ Kontakte zu knüpfen und zu pflegen, nicht nur mit den Fans, sondern auch mit anderen Musikern sei ohnehin eine der wichtigsten Aufgaben im Musikgeschäft, betont der Künstler. Andere Musiker gibt es in Österreich mehr als genug: Neben ausgebildeten Künstlern, die den Wert ihrer Leistung meist genauer einschätzen können, gebe es auch noch zahlreiche junge, motivierte Künstler ohne spezifische Ausbildung, die sich oft mit wesentlich niedrigeren Gagen zufriedengeben. „Dadurch gerät der Markt leider in Schieflage“, analysiert Max Plattner, der Schlagzeug an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz studiert.

Neben den stark variierenden Gagen ist für freischaffende Künstler auch die Unregelmäßigkeit der Einkommen ein ständiger Begleiter. Viele Musiker würden daher oft an Musikschulen oder privat unterrichten, um zumindest einen Teil ihres Lebensunterhaltes mit regelmäßigen Einkommen abdecken zu können, erklärt Plattner. Für Jo Stöckholzer ist diese Unsicherheit hingegen „genau das Spannende, denn es kann jederzeit der Zeitpunkt kommen, an dem die Verkäufe plötzlich explodieren und der Durchbruch gelingt“.