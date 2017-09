Innsbruck – Es habe schon einen Grund, warum die Tourismus-Branche, die seit über 60 Jahren Wachstum aufweist, so schwer Personal findet, stellt Tirols ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth klar. Er ist auch Geschäftsführer der für Tourismus zuständigen Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida.

Wohlgemuth nimmt Bezug auf die Attacke von Wirt­schaftskammer(WK)-Präsident Jürgen Bodenseer auf den vida-Vorsitzenden Roman Hebenstreit bei der Fafga-Eröffnung. „Die Sparte kämpft mit erheblichen Problemen. Das ist keine Erfindung der Gewerkschaft, sondern bittere Realität.“ Wohlgemuth kritisiert die Aussagen der WK, dass die meisten Mitarbeiter über dem Kollektivvertrag bezahlt würden. „Das Märchen der Überzahlung Tiroler Tourismusbeschäftigter basiert aber auf den geleisteten Mehr- bzw. Überstunden, die in keinem anderen Bundesland so ausgeprägt sind wie in Tirol“, sagt Wohlgemuth.

Sepp Schellhorn, selbst Touristiker und NEOS-Nationalratsabgeordneter, kann mit Hebenstreits Aussagen wenig anfangen. Schellhorn wünscht sich „mehr Netto vom Brutto“ für die Tourismusmitarbeiter. Die Mindestlohndiskussion verhalle ohnehin westlich von Wien.

Zudem will Schellhorn weniger „Hingehaue“ auf Tourismusmitarbeiter, sondern konkrete Lösungsansätze. Es bräuchte etwa für Wiedereinsteigerinnen bei Kindergärten – auch in kleineren Ortschaften – Öffnungszeiten bis 19 Uhr – wie dies in Schweden etwa durchaus möglich sei. Eine Vereinbarkeit von Job und Kindern würde auch die Attraktivität von Tourismusjobs heben. Schellhorn fordert die Gewerkschaft auf, gemeinsam mit den Touristikern nach Lösungen zu suchen. (ver)