Innsbruck – Unternehmen stehen heute unter einem enormen Wettbewerbsdruck und fordern von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer umfangreichere Qualifikationen und Ausbildungen. Hier bietet die Berufsreifeprüfung (BRP) Arbeitnehmern seit 1997 eine Möglichkeit zur Höherqualifizierung. „Die Einführung vor 20 Jahren war ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Durchlässigkeit des österreichischen Bildungssystems“, betont BFI-Tirol-Geschäftsführerin Karin Klocker. Die BRP bietet sämtliche Berechtigungen für weiterführende Bildungswege wie ein Studium, Akademien oder Fachhochschulen. Genutzt wird diese Möglichkeit laut Klocker hauptsächlich von Absolventen berufsbildender Mittelschulen, wie zum Beispiel der Handelsschule, von Lehrlingen und Arbeitnehmern mit einer Meisterprüfung. Neben den Basisfächern Deutsch, Englisch und Mathematik werden am BFI zur zusätzlichen beruflichen Qualifizierung individuell wählbare Fachbereiche angeboten, die sich am jeweiligen Beruf des Teilnehmers orientieren. Für die neuen Kurse 2017/18 haben sich aktuell rund 1100 Teilnehmer angemeldet. Inzwischen werden Tageskurse in Innsbruck, Schwaz, Rotholz, Kufstein und Kitzbühel angeboten, Abendkurse gibt es in allen Bezirken Tirols.

Die zuständige Bildungslandesrätin Beate Palfrader verweist auch auf die hohe Erfolgsquote in Tirol: „Mit 90 Prozent erfolgreichen Absolventen sind wir in Österreich absolut an der Spitze.“

Gefördert wird die BRP vom Land Tirol und auch von der Arbeiterkammer (AK). „Für uns ist es wichtig, dass Weiterbildung und Qualifizierung der Arbeitnehmer nicht an den finanziellen Möglichkeiten scheitern“, betont AK-Tirol-Präsident Erwin Zangerl. (hu)