Von Hubert Daum

Imst – „Es gibt viele junge Menschen mit guten Ideen auch für die Businesswelt, allerdings keinen zentralen Ort für die Weiterentwicklung“, bringt Martin Wegscheider von der Handelsakademie Imst die Problematik auf den Punkt, „wir sind jetzt in der Lage, diese kompetent dabei zu begleiten. Mit „wir“ meint Wegscheider den neu gegründeten Verein IZI (Innovations- und Impulszentrum Imst), der sich zum allgemeinen Ziel gesetzt hat, die Gründungskultur in der Region Imst zu fördern und im Speziellen neue, innovative Visionen und Geschäftsideen bis zur Umsetzbarkeit kostenlos zu begleiten und die kreativen Köpfe letztendlich in die Selbstständigkeit zu führen.

„Wir können ein kompetentes Netzwerk anbieten“, führt Unternehmensberater David Schmid aus, „so sind beispielsweise Wirtschaftskammer, AMS, die Stadtgemeinde Imst, die Regionalentwicklung und namhafte Wirtschaftsunternehmen mit im Boot.“ Es stünden zwar geschäftliche Ideen im Fokus, aber auch Neuerungen in den Bereichen Landwirtschaft, Soziales oder Gesundheit fänden hier ebenfalls ein offenes Ohr. Wichtig sei die Nachhaltigkeit. Obmannstellvertreter Ralf Schonger: „Unsere übergeordnete Intention ist die Bewusstseinsbildung, wir wollen junge Leute zum selbstständigen und selbstbestimmten Denken animieren.“

Und junge Leute trifft man vor allem in Schulen. Dort möchte der Verein das Pflänzchen schon setzen. Obmann Wegscheider: „Die so genannte Entrepreneurship-Education ist bereits in den Lehrplänen auch der Volks- und Neuen Mittelschulen enthalten. Optimal wäre es, wenn die Lehrpersonen dies in ihren Unterricht einbauen.“ Maßgeschneiderte Unterrichtsmaterialien hierfür seien auf der Website www.izi.tirol zu finden.

Mit dem „Idea-check“ wird nun in der Praxis in medias res gegangen: Experten prüfen, ob die eingereichte Geschäftsidee auch Potenzial hat und umsetzbar ist. „Wenn das vorgeschlagene Novum wirklich Erfolgspotenzial für eine Firmengründung birgt, fungieren wir als Drehscheibe und Wegweiser zu den verschiedenen Institutionen, die bei einer Start-up-Gründung relevant sind“, so Schmid.

Ein Ideenwettbewerb sollte den Stein so richtig ins Rollen bringen: Die „Youth Innovators“ (13 bis 17 Jahre) sollten Ideen für den Zukunftsraum Bezirk Imst und die „Senior Innovators“ kreative Geschäftsideen liefern.

Mit im Boot ist auch die Regionalentwicklung. „IZI ist ein zweijähriges Leaderprojekt mit einer zu 75 Prozent geförderten Projektsumme von 50.000 Euro“, präzisiert Manuel Flür von Regio Imst. Auch eine Zusammenarbeit mit der Regionalentwicklung Landeck stehe im Raum.