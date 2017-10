Von Margit Bacher

Innsbruck – „Ob Matura oder Lehrabschluss – die Arbeitslosenquoten nach Bildungsabschluss zeigen für beide Ausbildungswege ähnliche Ergebnisse und sind damit ungefähr vergleichbar“, sagt AMS-Österreich-Vorstand Johannes Kopf. Er war kürzlich zu Gast in Innsbruck und sprach beim Stammtisch des Ausbilderforums zum Thema: „Unterschätzen Sie niemals die Lehre.“

Für den AMS-Chef sei die Lehrausbildung „die beste Jugendausbildungsform, die man kennt“. Wenn es etwa um das Reagieren auf den sich immer rasanter verändernden Arbeitsmarkt geht, „ist die Lehre schneller als alle schulischen Ausbildungen“, sagt Johannes Kopf, denn diese würden immer Jahre hinterher sein, bis geänderte Anforderungen oder Neuerungen in den Lehrplänen verankert sind.

„Wenn im Betrieb eine neue Maschine gekauft wird, kann ein Lehrling schon am nächsten Tag sofort auf dem neuesten technischen Gerät arbeiten oder mit einer neuen Dienstleistungsmethode“, argumentiert Kopf.

Gab es in den letzten Jahren einen steten Rückgang bei den Lehrlingen, „sind die aktuellen Zahlen erfreulich“, berichtet Johannes Kopf: In Österreich sind zum Stichtag 31. August 32.776 Jugendliche in eine Lehrausbildung gestartet. Bei den Zahlen über die Lehrlinge im ersten Lehrjahr gab es erstmals also ein Plus von 2,2 Prozent.

Ein Rückgang von Lehrlingen würde auf lange Sicht für Österreich zu einem standortgefährdenden Problem werden. Dass die duale Ausbildung aber auch ein Standortfaktor sein kann, zeige sich gerade in der Automobilbranche. So lässt Jaguar seine Autos beispielsweise in der Steiermark bauen und fertigt nicht in England. Allein von Magna in Graz gebe es dadurch 3500 offene Stellen. „Jaguar produziert in Österreich, weil sie hier jene qualifizierten Mitarbeiter vorfinden, die sie für ihr Produkt brauchen“, sagt Kopf.

Die Ökologisierung, Inter­nationalisierung und Digitalisierung habe zur Folge, dass die Anforderungen, auch in der Lehre, höher geworden sind, der durchschnittliche Lehrling hingegen schwächer.

Immer mehr Betriebe würden sich beklagen, nicht genug gute Lehrlinge zu bekommen. Für Kopf sei dies logisch, denn aktuell schaue es so aus, dass alle halbwegs guten Schüler in eine Schulausbildung drängen würden „und wir vom AMS viele der anderen Jugendlichen in unserer über­betrieblichen Ausbildung haben, weil sie nicht lesen, schreiben, rechnen und grüßen können“. Das sei aber eindeutig Aufgabe der Schulen, betont Kopf.

Weil die Arbeitswelt sich rasant verändert, werden Maturanten zu einer interessanten Zielgruppe für die Lehrausbildung. In Deutschland wählt etwa ein Viertel der Abiturienten diesen Weg. Die gute Allgemeinbildung dieser Jugendlichen und die vorhandene Lernbereitschaft, in Verbindung mit einer Spezialisierung, z. B. im Metallbereich, bieten diesen jungen Menschen eine gute Chance und viele Möglichkeiten am Arbeitsmarkt.

Für dieses Modell, aber auch für die Normalform der Lehre aus Ausbildungsform müsse es weiter viel mehr Bewusstseinsbildung geben. Österreichweit gebe es diesbezüglich vor allem mit den Gymnasien eine mangelhafte AMS-Kooperation, sagt Kopf. „Die wollen nur nicht, dass wir ihre Kinder auf blöde Gedanken bringen und sie eine Ausbildungsform wählen, die ihnen besser liegen würde.“