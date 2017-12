St. Johann i. T. – Seit 1984 werden im Heereslogistikzentrum (HLogZ) St. Johann Lehrlinge ausgebildet. Bereits mehr als 30 Tischler bzw. Betriebslogistikkaufmänner haben ihre Lehre dort absolviert. Derzeit befinden sich drei Frauen und vier Männer in Ausbildung, drei von ihnen haben dabei die Ausbildungsvariante Lehre mit Matura gewählt. Besonders stolz sind der Kommandant des HLogZ, Oberst Martin Dagn, und die für die Ausbildung der Lehrlinge verantwortlichen Mitarbeiter auf die hervorragenden Leistungen der Lehrlinge.

Michael Dallinger aus Zeltweg (Stmk) hat vor wenigen Tagen die Lehrabschlussprüfung zum Tischler abgelegt. Anna Landmann aus Kössen hat ihre Lehre zur Betriebslogistikkauffrau mit Auszeichnung abgeschlossen und aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen wurde ihr auch eine Begabtenförderung des Landes Tirol zuerkannt. Mit ausgezeichneten Schulerfolgen konnte der Kommandant die Lehrlinge Christian Laimbauer aus Schwendt, Tamer Zisler aus Zell am See und Katharina Hechenbichler aus Erpfendorf nach Absolvierung der Berufsschule wieder in der Dienststelle begrüßen. Die Tischlerlehrlinge Sarah Wagner aus Schwendt und Josef Hauser aus St. Ulrich haben nicht nur die Berufsschule mit Auszeichnung absolviert, sie konnten auch beim Lehrlingswettbewerb der Wirtschaftskammer das Goldene Leistungsabzeichen erreichen. Im Sommer bzw. Herbst dieses Jahres haben Sebastian Wallner aus Going am Wilden Kaiser (Tischler) und Christina Sojer aus St. Johann (Betriebslogistikkauffrau) ihre Lehre im HLogZ angetreten.

Dagn betont, dass die Lehrlingsausbildung eine Erfolgsgeschichte darstellt und das „Überleben“ der Dienststelle sicherstellte, weil über viele Jahre die Aufnahme von Personal nicht möglich war, jedoch die Übernahme von Lehrlingen in ein Dienstverhältnis immer funktionierte. (TT)