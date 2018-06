Sie gehen davon aus, dass die Digitalisierung die Vollbeschäftigung zur Illusion macht. Was passiert, wenn die Masse nicht mehr beschäftigt ist?

Richard David Precht: Die Vollbeschäftigung ist ohnehin schon eine Illusion und natürlich werden wir deutlich weniger arbeiten. Das ist ja der Sinn der Digitalisierung, dass wir langweilige und blöde Arbeiten zukünftig von Maschinen erledigen lassen. Dann haben die Menschen deutlich mehr Zeit, sich zu überlegen, was sie wirklich tun wollen.

Sie gehen also von keiner Revolution aus. Laufen Menschen ohne Arbeit nicht Gefahr, depressiv zu werden oder sich zumindest zu langweilen?

Precht: Das glaube ich nicht. Gucken Sie mal, als in Griechenland die Demokratie erfunden wurde, da hat sich der freie griechische Mann dadurch ausgezeichnet, dass er nicht gearbeitet hat. Gearbeitet haben die Frauen, die Sklaven und die Ausländer. Und heute arbeiten in bestimmten Bereichen bald nur noch Roboter und Computer. Das ist eine großartige Sache. Gucken Sie mal in die arabische Welt. Schauen Sie mal nach Kuwait oder Saudi Arabien, da arbeiten doch keine Männer. Ich habe nicht das Gefühl, dass die ihrem Leben keinen Sinn abgewinnen können, nur weil sie keiner Erwerbsarbeit nachgehen.

Wie sieht eine neue gesellschaftliche Ordnung aus, ohne Leistungsprinzip, ohne Arbeiten von Montag bis Freitag?

Precht: Die Menschheit arbeitet sowieso immer weniger. Also je mehr clevere Maschinen wir erfinden, desto weniger müssen wir langweilige Arbeiten machen. Die Menschen werden sich darüber freuen, dass sie Zeit haben, andere Dinge zu machen. Abgesehen davon, sind wir heute gezwungen, uns um viele Dinge zu kümmern, weil bestimmte Institutionen aussterben. Es wird vermutlich bald keine Kundenbanken mehr geben. Das müssen Sie dann alles selber machen. Schon jetzt buchen Sie Flüge selber. Schon jetzt checken Sie, wenn Sie über Ihre Gesundheit, Ihre Ernährung stundenlang im Internet, was für Sie gut und was für Sie richtig ist. Um das alles selber machen zu können, können Sie nicht mehr so viel arbeiten. Es gibt eine Logik in diesem System, die darin besteht, dass die Menschen immer mehr selbstbestimmte Tätigkeiten machen und weniger ein Leben lang bestimmte gleichförmige Tätigkeiten, das ist die große Entwicklung in der wir uns befinden.

Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass in Österreich 360.000 Jobs durch die Digitalisierung wegfallen. Was, wenn mehr Jobs dazukommen als wegfallen?

Precht: Das ist völlig unmöglich. Abgesehen davon, dass die Zahl in Österreich viel höher sein wird als 360.000. Wenn Sie angucken, dass die Versicherungen und die Banken mehr als die Hälfte ihres Personals nicht mehr brauchen werden, dass die Banken möglicherweise verschwinden. In Österreich, die Autozulieferindustrie, ein riesiger Arbeitgeber fast vollständig verschwinden wird, dann ist doch völlig klar, dass das was an neuen Jobs entsteht, nicht ansatzweise imstande ist, das aufzuwiegen, was wegfällt. Leute, die sowas erzählen, wollen die Leute in Sicherheit wiegen oder sind Illusionisten.

Das Gespräch führte Theresa Mair