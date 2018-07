Wien – Die gute Konjunktur schlägt sich auch in der Einstellungsbereitschaft der mittelständischen Betriebe nieder, wie eine Creditreform-Umfrage unter 1700 österreichischen Klein- und Mittelunternehmen (KMU) im Frühjahr 2018 zeigt. In den letzten Monaten hat jeder vierte mittelständische Betrieb (24,6 Prozent; Vorjahr: 14,2 Prozent) neue Mitarbeiter eingestellt. Am einstellungsfreudigsten zeigten sich die Wirtschaftsbereiche Dienstleistungen (28,4 Prozent; Vorjahr: 13,7 Prozent), Verarbeitendes Gewerbe (26,2 Prozent; Vorjahr: 20,8 Prozent) und Handel (25,0 Prozent; Vorjahr: 13,1 Prozent). Nur in der Bauwirtschaft war die Zahl der Firmen, die einen Personalzuwachs verzeichneten, kleiner als die Zahl derjenigen, die Personal abbauten. Allerdings werde sich das im zweiten Halbjahr deutlich umkehren.

Laut der Creditreform wird in den nächsten sechs Monaten die Beschäftigung im gesamten KMU-Bereich weiter zunehmen. In den kommenden Wochen wollen, so die Gläubigerschützer, 26,7 Prozent der befragten Betriebe neue Mitarbeiter einstellen und nur 4,6 Prozent wollen ihren Personalstock verringern. Am häufigsten aufstocken würden im zweiten Halbjahr die Dienstleister und die Bauwirtschaft. (TT)