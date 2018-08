Wien – Die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) kritisiert, dass Firmen Mitarbeiter in schwächeren Zeiten kündigen und kurz darauf wieder einstellen – 2017 seien dadurch Kosten von über 430 Mio. Euro entstanden, verweist die AK auf eine Wifo-Studie.

Betriebe in den Branchen Bauwirtschaft, Tourismus und Arbeitskräfteüberlassung wählen diese Strategie besonders oft. Das „Parken“ von Beschäftigten beim AMS wird aber in sämtlichen Wirtschaftsbereichen eingesetzt, um den betrieblichen Personalbestand nicht nur an saisonbedingte, sondern auch an sonstige Auslastungsschwankungen anzupassen. Auch in den Bereichen Verkehr und Lagerei, Kunst, Unterhaltung und Erholung, Grundstücks- und Wohnungswesen sowie Wasser und Abfallentsorgung werden relativ häufig Beschäftigungsverhältnisse beendet und nach kurzer Arbeitslosigkeit mit denselben Arbeitskräften wieder begründet.

„Das vorübergehende Beenden von Beschäftigungsverhältnissen mit anschließender Wiedereinstellung beim selben Arbeitgeber ist seit Jahrzehnten in Österreich gängige Praxis und keine Unart einzelner schwarzer Schafe“, so die Arbeitnehmervertreter am Sonntag per Aussendung. Dadurch würde ein Prozentpunkt der Arbeitslosenquote beziehungsweise ein Achtel der Gesamtarbeitslosigkeit verursacht, zitiert die AK eine Studie des Wifo. Demnach entfielen 2017 fast 14 Prozent aller neu begründeten Beschäftigungsaufnahmen auf Wiedereinstellung nach Abmeldung beim gleichen Arbeitgeber.

„Betriebe, die dies systematisch machen, sollen stärker an den Kosten beteiligt werden, die dadurch entstehen“, fordert der AK-OÖ-Präsident Johann Kalliauer und schlägt vor, das Kündigungsverhalten der Betriebe in die Beitragslast miteinzubeziehen, um das „Parken“ von Beschäftigten beim AMS durch höhere Arbeitslosenversicherungsbeiträge teurer zu machen. Firmen sollen etwa das Arbeitslosengeld im ersten Monat übernehmen. (APA)