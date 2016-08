Von Serdar Sahin

Wien – Der US-Online-Riese Amazon könnte schon bald frische Lebensmittel in Deutschland liefern. Amazon Fresh – so heißt der Dienst des Konzerns – soll im Herbst beim nördlichen Nachbarn starten, sind sich Experten einig. In den USA und in Großbritannien stellt Amazon bereits frische Nahrungsmittel bis an die Wohnungstür zu. „Auch in Österreich ist das nur eine Frage der Zeit“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des heimischen Handelsverbands.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, warum Amazon seine Chance hierzulande wittern könnte: Der österreichische Lebensmittelhandel ist etwa 20 Milliarden Euro schwer, davon werden heuer lediglich 500 Millionen im Internet umgesetzt, schätzt der Handelsverband. Es gibt also noch genug Luft nach oben.

Dennoch meint Will, werde Amazon mit seinem Frischedienst in Österreich nicht so leicht durchstarten können, wie es der Konzern mit seinem Buch- oder Elektronikhandel geschafft hat. Denn die Margen seien „überschaubar“ und die Filialdichte hoch. Der Handelsverband glaubt, dass die Margen im heimischen Lebensmittelhandel im Schnitt bei etwa zwei Prozent liegen.

Trotzdem sei der Lebensmittelhandel „alarmiert“, denn „wenn Amazon ihnen auch nur kleine Marktanteile abjagt, hat das große Auswirkungen“, erklärt Will. Und das könnte Amazon über Umwege schaffen. Will spricht dabei vom Bündelungseffekt. Neben Lebensmitteln bietet der US-Konzern beispielsweise Computer, Bücher oder Kleidung an. Damit könnte Amazon das zumindest am Anfang defizitäre Geschäft mit den Lebensmittellieferungen abfangen. „Außerdem hat Amazon einen langen Atem“, fügt Will hinzu.

Bevor der Konzern frische Lebensmittel liefern darf, müsste Amazon aber eine weitere Hürde in Österreich nehmen. Stichwort: Kühlkette. „Frische Lebensmittel online zu verkaufen, ist eine heikle Sache“, sagt Stefan Wanner, Geschäftführer der Sparte Handel in der Tiroler Wirtschaftskammer mit Blick auf die Kühl-Thematik. Doch wenn der Konzern die Hürde überwinden sollte, müssen MPreis und Co. nachziehen, ist er sich sicher. Dabei sollten die heimischen Händler ihre Stärke ausspielen: ein dichtes Netz an Läden, was kurze Lieferzeiten bedeuten würde, so Wanner.