Wie ist die Faktenlage zur aktuellen Wirtschaft Österreichs?

Konrad Pesendorfer: Das Niveau unseres Wohlstands gehört zum absoluten Spitzenfeld. Da ist auch die oft sehr negative Berichterstattung nicht angesagt. Wir haben aber ein Problem bei der Dynamik unseres Wirtschaftswachstums. Seit dem Jahr 2011/12 lässt diese Dynamik zu wünschen übrig und wir hinken beim Wirtschaftswachstum dem europäischen Durchschnitt hinterher.

Was ist zu tun?

Pesendorfer: Kurzfristig kann man Maßnahmen setzen, um die Investitionsbereitschaft zu steigern. Eine dieser kurzfristigen Maßnahmen war die Steuerreform. Den Haushalten mehr verfügbares Einkommen zur Verfügung zu stellen, ist ein Rezept dafür, den Konsum anzukurbeln. Der Konsum wiederum macht einen großen Teil des Bruttoinlandsproduktes aus.

Mittel- bis langfristig muss man aber vor allem das Wachstumspotenzial steigern. In einem hochindustrialisierten und weit entwickelten Land wie Österreich darf man nicht den Anschluss an den technologischen Fortschritt und an die Innovationskraft verlieren. Den verliere ich dann nicht, wenn ich besonders viel in Bildung sowie in Forschung und Entwicklung investiere.

Die Steuerreform wird laut Berechnungen der Statistik Austria spätestens 2018 verpuffen. Deshalb will Finanzminister Schelling die Kalte Progression abschaffen. Ist das machbar?

Pesendorfer: Die Idee im Grunde ist überlegenswert, man muss dabei allerdings einiges beachten: Erstens kommt es zu Einnahmenausfälle für den Finanzminister. Wir diskutieren heute über die Kürzung der Mindestsicherung aus finanziellen Gründen, weil wir uns das nicht leisten können. Gleichzeitig verspricht man eine Kompensation der Kalten Progression, die im dritten Jahr zwei Milliarden Euro kostet. Zweitens begünstige ich mit dem Ausgleich für die Kalte Progression vor allem hohe Einkommen, weil die auch am meisten zum Steueraufkommen beitragen.

Ich bin kein Anhänger von Automatismen. Denn Automatismen haben immer etwas sehr Strukturkonservierendes an sich und nehmen die Gestaltungsmöglichkeit, die von Zeit zu Zeit notwendig ist, um auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können. Was man aber sehr wohl andenken könnte, ist, dass sich die Politik eine gewisse Selbstverpflichtung auferlegt. Das heißt, nach einem gewissen Volumen, das durch die Kalte Progression angesammelt wurde, müsste eine Diskussion über eine Steuerreform stattfinden.

Ist die Wertschöpfungsabgabe (Maschinensteuer, Anm.) eine Antwort auf gegenwärtige Entwicklungen?

Pesendorfer: Der Vorteil einer solchen Abgabe ist: Sie nimmt einerseits Bezug auf den Produktionsprozess selbst und ist daher nahe dem gegenwärtigen Finanzierungsmodell. Der Nachteil ist, dass mit Einführung so einer Steuer die Investitionsanreize für Investoren geringer werden. Daher muss man den Bogen breiter spannen. Es muss nicht nur der Produktionsprozess selbst zur Finanzierung des Sozialstaates herangezogen werden. Man kann durchaus eine breitere Überlegung über andere Steuern — wie zum Beispiel ein ökologisiertes Steuersystem — heranziehen. Da kann man auch ungewünschte Entwicklungen — wie starken Ressourcenverbrauch oder starke Umweltverschmutzung — über den Lenkungseffekt dieser Besteuerung reduzieren. Aber gleichzeitig kann man über ein zusätzliches Steueraufkommen die Finanzierung des Sozialstaates gewährleisten.

Derzeit wird kontrovers über das Thema Arbeitszeitverkürzung debattiert.

Pesendorfer: Ich glaube, dass wir in Zukunft überhaupt unseren Arbeitsbegriff gänzlich neu definieren werden müssen. Die traditionelle Arbeit von 8 bis 17 Uhr wird immer unbedeutender. Es wird immer stärkere Flexibilität eingefordert, sowohl von Arbeitgeber- als auch von Arbeitnehmerseite. Die Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem oder teilweisem Lohnausgleich ist eine mögliche Antwort auf die Verteilungsfrage von Produktivitätsgewinnen. Das wäre eine Reaktion darauf, dass ich aufgrund von Produktivitätssteigerungen dasselbe mit weniger Arbeitsinput produzieren kann. Das geht aber nur mit Investitionen, die diese Produktivitätssteigerungen ermöglichen. Die Investoren wollen daher auch ihren Anteil.

Wird sich der Brexit auf die österreichische Wirtschaft auswirken?

Pesendorfer: Die unmittelbaren Wirtschaftsbeziehungen zwischen Österreich und Großbritannien sind relativ schwach. Wo es für Österreich indirekte Auswirkungen geben könnte, ist unsere sehr starke Anbindung an die deutsche Volkswirtschaft und wenn deutsche Exporte nach Großbritannien leiden.

Die Statistik Austria muss seit 15 Jahren mit einem eingefrorenen Budget von 50 Mio. Euro auskommen.

Pesendorfer: Wir brauchen eine Anpassung nach oben, wenn der Leistungsumfang der Statistik erhalten bleiben soll.

Wie hoch sollte die Anpassung ausfallen?

Pesendorfer: Wenn wir nur die Inflation berechnen, die uns Realverluste verursacht hat, dann wäre der Ausgleich dieses Verlustes etwa 12 bis 15 Millionen Euro. Damit könnten wir unser Leistungspotenzial wiedererlangen, das wir im Jahr 2000 hatten. Davon können wir Produktivitätsgewinne abziehen, sodass wir bei einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf in Höhe von etwa zehn Millionen Euro liegen würden. Also insgesamt 60 Millionen Euro.

Das Gespräch führte Serdar Sahin