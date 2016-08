Von Alois Vahrner

Kitzbühel, Wien – In einer Umfrage haben 79 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher und damit noch mehr als im Vorjahr angegeben, heuer auf Urlaub zu fahren. Die Urlaubslust sei also ungebrochen, Terroranschläge, Flüchtlingswelle und der Putschversuch in der Türkei haben aber zu starken Veränderungen beim Reiseverhalten geführt, sagt Freund, die sowohl in der Chefetage des Verkehrsbüros in Wien als auch bei der Tochter Eurotours in Kitzbühel sitzt, gegenüber der TT. Denn laut der Umfrage hat Sicherheit am Urlaubsziel für 72 Prozent oberste Priorität.

Massiv eingebrochen sind Reisen in die Türkei und nach Ägypten, obwohl teilweise Pauschalurlaube in die Türkei inklusive Flug und eine Woche in 4-Stern-Hotels ab 200 Euro angeboten wurden.

Hingegen boomen als sicher empfundene Länder wie Spanien, aber auch Italien, Kroatien und Portugal sowie Österreich. In Griechenland, das Last-Minute hervorragend gebucht sei, gebe es deutliche Gewinner und Verlierer in der Nähe zur Türkei wie Kos, Lesbos, Chios oder Samos. Zuwächse gebe es auch in Bulgarien oder in Deutschland (Ostsee) sowie in Osteuropa. Stark nachgefragt waren Kreuzfahrten (plus 30 Prozent), aber auch Studien- und Rundreisen. 2016 sei jedenfalls auch ein starkes Auto-Reisejahr. Wegen des schwächeren Pfund-Kurses als Folge des Brexit-Votums der Briten sei weiters die Nachfrage nach England-Trips gestiegen.

Freund geht davon aus, dass im kommenden Jahr Destinationen wie Spanien oder Kroatien preislich spürbar (aber noch im einstelligen Prozentbereich) anziehen werden, eine leichte Steigerung sei in Italien und Österreich selbst zu erwarten. „Da wird es sicher ein großes Griss und viele extreme Frühbuchungen für die besten Angebote geben.“

Freund rechnet heuer mit einer starken Wintersaison in Österreich, aber auch einem ausgezeichneten Fernreisegeschäft aus Österreich nach Spanien, die Malediven, Thailand, die Dominikanische Republik, Mauritius, die USA oder Kuba.

Die Verkehrsbüro-Gruppe hat in Tirol mit Eurotours (250 Mitarbeiter in der Zentrale in Kitzbühel) sowie dem Austria Trend Hotel Congress in Innsbruck, zwei Häusern in Fieberbrunn und dem Lebenberg in Kitzbühel mehrere starke Standbeine. Letzteres soll, wie berichtet, verkauft werden. Dafür ist in Innsbruck ein Motel One (derzeit gibt es in Österreich vier in Wien und zwei in Salzburg) in Diskussion.

Rückwirkend mit 1. Jänner 2016 fusioniert das Verkehrsbüro laut Freund Jumbo in die Ruefa. Ziel sei es, den Einkauf für Jumbo, Eurotours sowie Ruefa vor allem bei Fernreisen zu bündeln.