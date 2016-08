Linz – Die Stahlbranche in Europa leidet unter Überkapazitäten und einem erheblichen Preisdruck. Nun spricht sich der Vorstandsvorsitzender der Voestalpine AG und Chef des Weltstahlverbands, Wolfgang Eder in einem Interview unter anderem auch für Standortschließungen in der kriselnden Branche aus. „Wir müssen als Unternehmen den Mut aufbringen, auch Standorte zu schließen und Kapazitäten anzupassen. Sonst werden wir unsere Probleme nie lösen“, sagte Eder dem Handelsblat.

„Ich würde mir von vielen Unternehmen mehr Mut gegenüber der Politik wünschen, auf das wirtschaftlich Notwendige, letztlich Unvermeidliche zu verweisen“, sagte er dem Blatt. „Dieser oft quälend lange Sterbeprozess von Unternehmen ergibt doch keinen Sinn - am wenigsten für dadurch permanent verunsicherte Mitarbeiter.“

Die Branche muss „Realitätsbewusstsein“ schaffen

Im vergangenen Jahr verschärfte sich die Lage, als das weltgrößte Erzeugerland China angesichts der schwächelnden heimischen Nachfrage massenhaft Stahl auf den Weltmarkt brachte. Europäische Hersteller warfen chinesischen Stahlkonzernen Preisdumping vor.

„Wenn wir da in Europa nicht mehr Realitätsbewusstsein schaffen, werden wir gegenüber anderen Regionen der Welt auf der Strecke bleiben“, sagte Eder laut Zeitung. Die EU-Kommission hatte zuletzt etwa Anfang August neue Strafzölle bekanntgeben. Eder: „Ich bin kein Freund von Anti-Dumping-Maßnahmen. Das entspannt die Situation nur vorübergehend, löst aber nicht die Probleme.“ (APA, dpa)