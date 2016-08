Von Theresa Kirchmair

Innsbruck – Stein des An­stoßes war der Fall einer 86-Jährigen aus Wien, die trotz guter Bonität und volle­r Geschäftsfähigkeit von der BAWAG P.S.K. keine Kreditkarte mehr bekommen sollt­e. Solche Fälle sind laut Herbert Striegl, Präsident des Pensionistenverbandes Tirol, hierzulande noch nicht bekannt. Doch Probleme bei der Kreditvergabe würden immer öfter auftauchen.

Die heutigen Pensionisten hätten im Gegensatz zu früher ihr Leben lang Kreditkarten genutzt und wollen dies auch weiterhin tun, heißt es auch beim Pensionistenverband Österreich (PVÖ). Durch die gestiegen­e Lebenserwartung wären sie auch zu Investitionen im Alter bereit, die einen Kredit nötig machen.

Die Altersdiskriminierung ist laut PVÖ in der Branche weit verbreitet, besonders betroffen seien jedoch die großen Banken durch schärfere Geschäftsbedingungen.

Einen Verstoß gegen die Anti-Diskriminierungsrichtlinie der EU sieht der Generalsekretär des PVÖ, Andrea­s Wohlmuth. Besonders der Entzug der Kreditkarte würd­e die Lebensqualität verschlechtern, immerhin bräuchte man sie von der Buchung einer Reise bis zum Kauf von Theaterkarten häufi­g.

„Die Nicht-Vergabe von Krediten ist ein ähnlich gelagertes Problem. Wir kennen auch nur die Spitze des Eisbergs, weil sich viele gar nicht melden“, klagt Wohlmuth. Häufig bräuchten die Leute das Geld, um ihre Wohnung barrierefrei zu gestalten. Nicht die Bonität sei der ausschlaggebende Grund gegen die Kreditvergabe, sondern das Alter. „Es gibt interne Papiere mit altersspezifischen Bestimmungen. Es ist uns unverständlich, wenn Älter­e als Kunden zweiter Klasse gesehen werden.“

Statt Kreditkarten wurden teils Prepaid-Karten angeboten, welche vor Gebrauch aufgeladen werden müssen. Das ist für den PVÖ eine „Beleidigung“, zumal Prepaid-Karten viel weniger Funktionen hätten und meist nur bei Jugendlichen und Kindern zum Einsatz kämen.

Kein Problem sieht darin der Spartensprecher der Banken und Versicherungen in der Wirtschaftskammer, Harald Wanke. „Was ist so schlimm daran, mit Jugendlichen auf eine Stufe gestellt zu werden?“ Der Betrag auf der Prepaid-Karte sei gleichzeitig die maximale Verlustsumme. Für ältere Leute, die ihre Karte verlieren, biete sie also auch einen Selbstschutz.

Für die Bank sei immer die Bonität ausschlaggebend. Wenn jemand diese ausreichend darstellen kann, sei fortgeschrittenes Alter kein Grund, dem Kunden Bezahlmöglichkeiten vorzuenthalten oder keinen Kredit mehr zu geben.

Die Bankenstruktur in Tirol sei von kleinen Regional­banken geprägt, erklärt Wanke. Man kenne sich, es bestehe ein Vertrauens­verhältnis. Das falle mit der Systematisierung des Sektors weg, es zählen nur noch die Fakten. Auch eine Veränderung der Risikofaktoren oder Berechnungsmodalitäten können die Vergabe des Kredites beeinflussen.

Bei Krediten würden Banken mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, ähnlich wie Versicherungen. Ab einem gewissen Alter sei der Kredit durch seine Laufzeit einfach nicht mehr rückzahlbar, da der Kreditnehmer vermutlich vor Ablauf verstirbt.