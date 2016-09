Von Serdar Sahin

Wien – In Österreich wurden heuer im ersten Halbjahr rund 2000 Elektroautos neu zugelassen – das war ein Zuwachs um 146 Prozent, allerdings gemessen an einem sehr geringen Vorjahreswert. Nicht zuletzt stieg die Zahl durch die steuerliche Begünstigung von Firmenwagen, für Privatpersonen gibt es keine direkten Zuschüsse. In einigen Bundesländern wie Salzburg, Burgenland oder Kärnten gibt es jedoch Landesförderungen zur Anschaffung eines Elektro­autos, aber nicht in Tirol.

Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) strebt ja eine bundeseinheitliche Lösung an. Dazu will er noch im Herbst ein Paket vorlegen, sagte er bereits vor dem Sommer. Dabei gehe es ihm einerseits um eine „bundesweite Vollversorgung mit Ladestationen, andererseits um Förderungen, entweder über Steuererleichterung oder über einen Zuschuss“. Auch das Land Tirol arbeite an einer E-Mobilitäts­strategie, die „wahrscheinlich im Oktober“ vorgelegt wird, sagt Andr­ä Fankhauser vom Land Tirol. Das Thema Förderungen würd­e man derzeit noch mit dem Bund abstimmen. Denn sollten auf Bundes­ebene Förderungen beschlossen werden, müsse man sich was anderes in Tirol überlegen, so Fankhauser gegenüber der TT. Wichtiger sei es jedoch, eine Ladeinfrastruktur in Tirol aufzubauen.

In Deutschland gibt es bereits seit Juli für den Kauf eines reinen E-Autos eine Prämie von 4000 Euro, für ein Hybrid­auto 3000 Euro. Bund und Auto­industrie teilen sich dort die Kosten von 1,2 Mrd. Eur­o. Das Interesse an der deutschen Kaufprämie für Elektroautos bleibt jedoch verhalten. Denn einen Monat nach dem Start des Angebots wurden aus dem Topf lediglich rund 6,6 Mio. Euro angefordert.

Von solchen direkten finanziellen Anreizen halten die heimischen Verkehrs- und Automobilclubs nichts. „Wie man derzeit in Deutschland sieht, funktionieren Förderungen für Private nicht. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass man durch staatliche Förderungen den Verkauf ankurbeln kann“, sagt Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). „Es muss seitens der EU mehr Druck auf die Hersteller geben“, fordert er und erklärt zugleich, an welchen Schrauben man drehen könnte.

Beispielsweise sollte es niedrigere CO2-Grenzwerte für Pkw-Neuwagen auf EU-Ebene geben. Derzeit seien die Grenzwerte auf einem zu hohen Niveau – die Auto­bauer könnten diese auch mit Diesel- und Benzin-Wagen leicht erreichen, moniert der VCÖ-Experte. Die Hersteller müssten dann bei niedrigeren CO2-Grenzwerten mehr E-Modelle auf den Markt bringen, die Preise für E-Autos würden dann sinken, glaubt Gratzer. Des Weiteren könnten die EU-Staaten ein Zeitlimit setzen – wie es in Norwegen in Regierungsplänen formuliert wurde –, ab dem keine neuen spritbetriebenen Fahrzeuge mehr verkauft werden dürfen. Für die EU sei es realistisch, dieses Zeitlimit zwischen 2025 und 2030 festzulegen. Damit würde „ein positiver Kreislauf durch verstärkten Wettbewerb in Gang gesetzt werden“. Dann dürften schon bald mehr E-Modelle auf den Markt kommen, glaubt Gratzer, was wiederum zu niedrigeren Preisen führen dürfte.

Der ÖAMTC hält Förderungen auch für den falschen Weg, aber „aus moralischen Gründen“, sagt Steffan Kerbl, Leiter der ÖAMTC-Testabteilung. Denn ein E-Auto kaufe nur jemand, der sich das auch leisten kann, meint Kerbl mit Blick auf die hohen Anschaffungskosten.

Zudem bremst der VW-Betriebsrat bei E-Mobilität. Ohne kräftige Investitionen in das Ladenetz und deutlich höher­e Batterie-Reichweiten kann die Kaufprämie in Deutschland nach Einschätzung von VW Elektroautos noch nicht zum Durchbruch verhelfen. „Die Prämie ist ein erster richtiger Schritt“, sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh. „Aber alleine reicht sie nicht.“ Auch Konzernchef Matthias Müller bezweifelt mittlerweile, dass sich die Nachfrage nach E-Fahrzeugen nur mit Hilfe des „Umweltbonus“ wirksam ankurbeln lässt.