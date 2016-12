Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Luxemburg – Was gehen Streitigkeiten um Verkaufsstände am Gardasee und in einem italienischen Badeort Tirol an? Nicht viel, möchte man meinen. Da der Kampf um gewerbliche Dienstleistungen im öffentlichen Raum aber letztlich über alle italienischen Gerichtsinstanzen bis zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) ging, ist die Entscheidung dieser Rechtsfrage nun Thema für ganz Europa.

Dem Innsbrucker Rechtsanwalt Hanns Forcher-Mayr ist das EuGH-Erkenntnis nun zugekommen. Es birgt Brisanz in sich. Forcher-Mayr: „Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes schreibt nun eine Ausschreibungspflicht für alle derartigen Dienstleistungen, die im öffentlichen Raum, also auf jedem Platz oder auf jeder Promenade, stattfinden, vor. Davon sind im Grunde jeder Kiosk, jede Badestelle, jede Würstelbude und alle Stände wie auf Weihnachts- und Ostermärkten betroffen.“

Geht es doch darum, nur begrenzt zur Verfügung stehenden öffentlichen Raum gewerblichen Anbietern möglichst fair und transparent zugänglich zu machen. Der TT liegt das Erkenntnis vor. Es stützt sich auf den Artikel 12 zu EU-Konzessionen im wirtschaftlichen Interesse. Hierbei ist klar geregelt: „Ist die Zahl der für eine bestimmte Dienstleistungstätigkeit verfügbaren Genehmigungen aufgrund der Knappheit der natürlichen Ressourcen oder der verfügbaren technischen Kapazitäten begrenzt, so wenden die Mitgliedstaaten ein neutrales und transparentes Verfahren zur Auswahl der Bewerber an und machen insbesondere die Eröffnung, den Ablauf und den Ausgang dieses Verfahrens angemessen bekannt.“

Darauf angesprochen, verweist Robert Neuner, Geschäftsführer der für den Innsbrucker Christkindlmarkt zuständigen IAI Veranstaltungsgesellschaft, auf das bereits bestehende Verfahren: „Marktstandinteressenten können sich bei uns über ein im Internet aufrufbares Bewerberformular anmelden und werden dann zu einem Hearing nach Innsbruck eingeladen. Unser Ausschreibungsverfahren wird jedes Jahr aufs Neue durchgeführt.“ Ein Ausschreibungsmodus, der bei einem Vergabeeinspruch eines nicht zum Zug gekommenen Anbieters laut dem Innsbrucker Europarechtsexperten Walter Obwexer unter Umständen nicht die strengen Ausschreibekriterien erfüllt. Professor Obwexer: „Allein eine ordentliche Kundmachung der Ausschreibung wird wohl bedingen, dass man die Marktstände am Beispiel von Innsbruck auch in süddeutschen und Südtiroler Zeitungen ausschreibt. Zudem müssen die Ausschreibungskriterien objektiv nachvollziehbar und dürfen nicht diskriminierend sein.“ Sehr wohl haben es die Marktausschreiber laut Obwexer jedoch in der Hand, in der Ausschreibung zum Markttypus gehörige Kriterien festzulegen. Allein die Art der anzubietenden Produkte oder eben nicht erwünschte Verkaufsgegenstände könnten da schon einmal die Spreu vom Weizen trennen. „Vieles ist möglich, wenn es für EU-Anbieter nicht diskriminierend ist. Als Ausschreiber könnte man in der Ausschreibung beispielsweise auch festlegen, dass ein Anbieter einen gewissen Teil seiner Einnahmen sozialen Zwecken zur Verfügung stellen muss.“