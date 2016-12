Mit dem Geld ihrer Investoren waren die Käufer des Tiroler Buwog-Pakets Jargonnant Partners (JP) auch in Deutschland recht umtriebig. Vor allem in Berlin kaufte JP über ein komplexes Luxemburger Firmenkonstrukt landeseigene Berliner Wohnungen und verkaufte die Firmen Jahre später an den kanadischen Pensionsfonds PSPIB. Und zwar so, dass dem Land Berlin laut Medienberichten mehrere Millionen Euro an Steuern verloren gingen. In die Schlagzeilen geriet JP, als über die Lux-Leaks-Enthüllungen das komplizierte Firmenkonstrukt offenkundig und der wahre Fädenzieher hinter den deutschen Immobiliendeals offenbart wurde: nämlich der kanadische Pensionsfonds PSPIB. Ziel der Vorgehensweise, die über mehrere Steueroasen führte, war offenbar aggressive Steuervermeidung sowohl in Deutschland als auch über das Konstrukt in Luxemburg, wie Experten damals der Süddeutschen Zeitung schilderten. Mittlerweile, so die Zeitung, wurde in Deutschland die Gesetzeslücke geschlossen, die einen solchen steuerschonenden Immobilienkauf ermöglicht hatte.