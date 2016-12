Wien – Die Stromnetztarife bleiben 2017 in Österreich großteils stabil, teilte die E-Control am Donnerstag mit. Durch die niedrigeren Kosten für die Ökostromförderung verringert sich die Stromrechnung in den meisten Bundesländern. Die Gasnetzgebühren werden angehoben und steigen vor allem in Ostösterreich. Die regionalen Unterschiede sind aber relativ groß.

Für die Gaskunden teurer wird es bei den Netzgebühren vor allem in Ostösterreich. Hintergrund dafür ist laut E-Control der rückläufige Gasabsatz. Gesenkt werden die Netzgebühren in Tirol, Vorarlberg und Kärnten, weil hier der Gasnetzausbau für einen weiteren Mengenabsatz sorgt. In Tirol beträgt die Netztarifsenkung 23,20 Euro (minus 6 Prozent), in Kärnten 14,20 Euro (minus 4 Prozent) und in Vorarlberg 1,80 Euro (minus 0,8 Prozent).

Den stärksten Anstieg gibt es auch bei den Gasnetzentgelten in Niederösterreich mit einer Erhöhung um 41,50 Euro (+13 Prozent) im Jahr. In Wien steigen die Gasnetztarife für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh um 33,50 Euro (+9 Prozent) und im Burgenland um 18,70 Euro (+6 Prozent), in Salzburg um 10,20 Euro (plus 3 Prozent) sowie in Oberösterreich und der Steiermark um je 1 Euro.

Ökostromabgabe wird gesenkt

Die Stromnetzentgelte für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden (kWh) steigen im Österreich-Schnitt minimal um 0,36 Cent bzw. 80 Cent im Jahr. Für eine Entlastung bei der Stromrechnung sorgen die sinkenden Ökostromkosten, die wie berichtet für einen Durchschnittshaushalt von 120 auf rund 100 Euro zurückgehen.

Die ab 1. Jänner geltenden Netztarife wurden gestern von der Regulierungskommission der E-Control beschlossen. Sie werden jedes Jahr neu festgelegt und sind vom Standort abhängig. Bei Strom machen die Netzgebühren rund ein Drittel der Gesamtrechnung aus, bei Gas - je nach Bundesland - ein Viertel bis ein Drittel. Die gesamte Strom-bzw. Gasrechnung besteht aus Netzentgelten, dem Energiepreis sowie Steuern und Abgaben wie beispielsweise jene für Ökostrom. (APA)