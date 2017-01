Wien – Die heimischen Gewerbe- und Handwerksbetriebe erwarten auch 2017 ein weiteres Jahr der Herausforderungen. Rückblickend hat die Steuerreform in den konsumnahen Branchen nicht den erhofften Konjunkturschub gebracht. Die Firmen sollten Investitionen nicht weiter aufschieben, sagt Walter Bornett von der KMU Forschung Austria. Die Wirtschaftskammer fordert erneut einen höheren Handwerkerbonus.

Im abgelaufenen Jahr 2016 sind Gewerbe und Handwerk durch ein Wellental geschritten, berichtete die Wirtschaftskammer (WKÖ) am Donnerstag. „Die Betriebe erwarten für 2017 eine leichte Verbesserung der Situation, aber es gibt keinen Grund zur Euphorie“, so Bornett. Für die ersten drei Monate 2017 rechnen 14 Prozent der Betriebe mit steigenden Auftragseingängen und 17 Prozent mit Rückgängen. 69 Prozent erwarten laut KMU Forschung keine Veränderung.

Entwicklung 2016 durchwachsen

In den ersten drei Quartalen 2016 war die Entwicklung durchwachsen: Nominell sind die Umsätze bzw. Auftragseingänge von Gewerbe und Handwerk um 1,1 Prozent geschrumpft, der Handel und der Dienstleistungsbereich legten hingegen um 0,8 bzw. 1,9 Prozent zu. „Offensichtlich haben Handel und der Dienstleistungsbereich von der Steuerreform, also im Konsum, deutlich profitiert, das Handwerk - entgegen der Erwartungshaltung - kaum“, konstatiert Bornett.

Im vierten Quartal 2016 hat sich die Geschäftslage im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich, um 11 Prozentpunkte, aufgehellt. Gleich viele Betriebe beurteilen die Lage jetzt als gut bzw. schlecht (je 21 Prozent). „Alles in allem brachte das vierte Quartal in manchen Branchen die erhoffte Erholung, so werden im Baugewerbe die Aussichten deutlich besser beurteilt, was auch am gestiegenen Auftragsbestand von plus 9,3 Prozent ablesbar ist“, erklärt Bornett. Für 2017 sei allerdings nicht mit einer nachhaltigen Erholung zu rechnen, „sodass 2016 und möglicherweise auch 2017 zwei Jahre sein werden, die an der betrieblichen Substanz von Gewerbe und Handwerk knabbern werden.“

„Investieren und Investitionszuwachsprämie zu nutzen“

Umso mehr gelte es jetzt, die heimischen Mittelbetriebe dazu zu bringen, zu investieren und die Investitionszuwachsprämie zu nutzen. Mit der im Herbst von der Regierung präsentierten KMU-Prämie sollen 2017 und 2018 rund 10.000 Firmen mit 175 Mio. Euro unterstützt werden.

Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk, pocht auf eine Erhöhung des Handwerkerbonus. Bisher laufe diese staatliche Unterstützungsmaßnahme sehr gut. Von den 20 Mio. Euro für 2017 seien bereits 2,3 Mio. Euro aufgebraucht. Spätestens zur Jahresmitte dürfte Geld weg sein, glaubt die Obfrau.

Privatpersonen können sich für Wohnraumrenovierungen Geld zurückholen, wenn die Arbeiten von einem Handwerker durchgeführt werden. Sie erhalten 20 Prozent des Rechnungsbetrags, maximal jedoch 600 Euro jährlich pro Wohnobjekt. Damit werden Arbeitsleistungen von 200 Euro bis 3.000 Euro (ohne Mehrwertsteuer) gefördert. Die WKÖ wünscht sich eine Fördersumme von 6.000 Euro. (APA)