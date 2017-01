Von Simone Tschol

Reutte – Mit einer erfreulichen Nachricht für alle Stromkunden warten die Elektrizitätswerke Reutte auf. „Wir können die Energiepreise für das Jahr 2017 erneut um 4,5 Prozent senken“, gab Vorstand Christoph Hilz gestern bekannt und fügte hinzu: „Das ist die fünfte Strompreissenkung seit 2011.“ Möglich mache dies in erster Linie eine effiziente Beschaffungsstrategie. Die Netzentgelte wirken sich heuer weder positiv noch negativ aus. Sie bleiben in Summe gleich. Eine Familie im Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 3500 kWh spart sich heuer umgerechnet 30 Euro.

Für die meisten Außerferner also Grund zur Freude. Denn der regionale Stromanbieter kann auf eine hohe Stammkundenquote zurückgreifen. Anders als in den östlichen Bundesländern verzeichnen die EWR nur geringe Wechselraten. Hilz: „Im Industrie- oder Gewerbebereich nimmt der Wettbewerb natürlich stark zu, aber bei den Privatkunden gibt es in unserem Versorgungsgebiet nur wenige, die den Anbieter wechseln.“ Trotzdem bieten die EWR ab heuer auch Haushalten einen neuen Tarif an. Wer an „EWR fix 24“ interessiert ist, erhält unter 05672/607-380 detaillierte Infos.

Über die Stromproduktion und dessen Vertrieb hinaus nehmen auch die Themen Energieeffizienz und Umweltschutz längst einen hohen Stellenwert beim Außerferner Stromversorger ein. Ein Bereich mit Potenzial seien Elektrofahrzeuge. Davon ist Vorstand Christoph Hilz überzeugt: „Die E-Mobilität hat ganz klar Zukunft. Deshalb werden wir im Bezirk das Netz an Ladestationen noch enger stricken und zwölf neue Ladestationen installieren.“ Und Vertriebsleiter Wolfgang Weirather fügt hinzu: „Vor einem Jahr gab’s im Bezirk fünf Elektroautos, jetzt sind es schon 30, Tendenz steigend.“ Hier ziehe auch die Marktgemeinde Reutte mit, weiß Hilz: „Wer ein Elektroauto fährt, kann in den nächsten drei Jahren in der Gemeinde Reutte kostenlos parken.“

Anders sieht es im Bereich der Photovoltaik aus. Hier werden nur Projekte von Gemeinden gefördert, nicht aber jene von Privatpersonen. „Sonnenstrom ist zwar günstig, bietet aber überhaupt keine Stabilität. Angebot und Nachfrage müssen sich die Waage halten. Aber Photovoltaikanlagen bringen genau dann, wenn der meiste Strom gebraucht wird, nämlich im Jänner und Februar, keine Leistung. Die Paneele sind mit Schnee bedeckt“, erklärt Hilz das Problem.

Große finanzielle Mittel werden heuer die Neu- und Umbauten bei den Wasserkraftwerken binden. Neben dem neuen Restwasserkraftwerk in Höfen inklusive Wehrfelder (3,5 Mio. Euro Investitionssumme) werden auch am Kniepass neuen Wehrfeldern und ein Fischaufzug eingerichtet (die TT berichtete).

Weiter ausgebaut werden soll – wenn auch erst im nächsten Jahr – das Gasnetz im Bereich Lermoos, Ehrwald, Biberwier. Weirather: „Das Interesse ist anhaltend groß. Wir verzeichnen pro Jahr zwischen 200 und 250 neue Anschlüsse.“