Von Nina Werlberger

Innsbruck, Wien – Im Dezember haben die Ölstaaten des Opec-Kartells die Produktionsbremse gezogen. Seither sind die Ölpreise deutlich gestiegen. Die Konsequenzen spüren die Tiroler bereits – vor allem auf ihrer Tankrechnung. Auch die Heizkosten werden heuer wohl spürbar höher ausfallen als im Vorwinter. Die Inflation hat bereits zum Jahresausklang 2016 merklich angezogen. Die Haushaltsenergiepreise sind im Vormonat auf ein 15-Monats-Hoch gestiegen, Tendenz: steigend.

Die Bank Austria geht derzeit davon aus, dass der Ölpreis bis Ende des Jahres auf 60 Dollar pro Fass anziehen dürfte – also auf etwa 56 Euro per Barrel. Wenn das eintritt, müsste jeder heimische Autofahrerhaushalt heuer mit rund 120 Euro an zusätzlichen Treibstoffkosten rechnen. Auf jene Landsleute, die ihr Heim mit Öl wärmen, kommen demzufolge Zusatzkosten von rund 140 Euro zu, heißt es im aktuellen Konjunkturindikator der Bank. „Für 2017 rechnen wir mit einer Verdopplung der Inflation auf 1,8 Prozent“, fügten die Banker an.

Bei der Tiroler Sparkasse erwarten die Rohstoffexperten heuer ein Auf und Ab beim Ölpreis und einen durchschnittlichen Fasspreis von nur etwa 50 US-Dollar (46,7 Euro). „Wir glauben nicht, dass es der Opec ohne Probleme gelingen wird, das Angebot zu reduzieren, um den Preis weiterhin stabil zu halten bzw. zu verteuern“, erklärte der Sprecher der Bank, Andreas Glätzle. Zugleich dürften die Schieferöl-Produzenten wieder mehr investieren. Und: „Massive Maßnahmen der neuen US-Regierung unter Präsident Trump können auf die wirtschaftliche Entwicklung in den USA positiv wirken und die Stimmung verbessern bzw. den Ölpreis steigen lassen.“

Für Anleger könnte die Ölpreis-Entwicklung indes durchaus interessant sein. Die BTV schreibt in ihrer aktuellen „Marktmeinung“ für Jänner 2017 etwa: „Aufgrund der geringen Fördermengen besteht für die kommenden Monate weiteres Kurspotenzial.“ Es sei allerdings fraglich, ob der Opec-Deal auch von den betroffenen Ländern konsequent umgesetzt werde. Zudem dürfte der höhere Ölpreis die Schieferölindustrie dazu ermutigen, ihre Förderung wieder auszuweiten, was zu einer neuerlichen Verschärfung der weltweiten Überversorgung führen würde, so die Bank.