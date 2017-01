Rom/Mailand - Die Bank-Austria-Mutter UniCredit will den ursprünglich im März geplanten Beginn der milliardenschweren Kapitalaufstockung vorverlegen. Die Kapitalerhöhung im Wert von 13 Milliarden Euro soll voraussichtlich schon am 6. Februar beginnen, berichtete die römischen Tageszeitung „Il Messaggero" am Freitag.

Das Datum sei bei einem Gipfeltreffen zwischen den fünf Banken beschlossen worden, die die Kapitalerhöhung unterstützen. Dabei handelt es sich um Mediobanca, UBS, Morgan Stanley, Bofa Merrill Lynch und JP Morgan. Die Kapitalerhöhung sollte drei Monate dauern und Ende Februar beendet werden. Die Vorverlegung sei beschlossen worden, um die günstigen Marktbedingungen zu nützen. Bankenaktien sind an der Mailänder Börse seit Tagen im Höhenflug.

Die italienischen Aktionäre der UniCredit, darunter die Banken Cariverona und CRT, haben ihre Bereitschaft signalisiert, die Kapitalerhöhung zu unterstützen. Die UniCredit-Hauptversammlung hatte am 12. Jänner die größte Kapitalerhöhung in der italienischen Wirtschaftsgeschichte beschlossen. Der seit Juli amtierende Bankchef Jean-Pierre Mustier zeigte sich zuversichtlich, genügend Geldgeber zu finden. (APA)