Wien – - Österreichische Hotels waren 2016 nicht nur bei Urlaubern sondern auch bei Investoren gefragt: Das Verkaufsvolumen verdreifachte sich gegenüber dem Jahr davor auf das bisherige Rekordniveau 711 Millionen Euro, wie das Maklerunternehmen Austria Real heute, Donnerstag, am Nachmittag mitteilte.

Zu den größten Transaktionen gehörten der Austria-Real-Chefin Alexandra Skriba zufolge beispielsweise das Hilton Vienna und das Hotel Imperial. Das Hilton mit seinen 579 Zimmern verkaufte die Raiffeisen Zentralbank (RZB) laut Hotelimmobilienspezialist Christie & Co. um 170 Millionen Euro an Erwin Krause und Franz Kollitsch, das Imperial mit 138 Zimmern ging von Starwood Hotels & Resorts um 70 MillionenEuro an die arabische Al Habtoor Group.

Starwood veräußerte zudem das Salzburger Hotel Goldener Hirsch (70 Zimmer) um 20 Millionen Euro an Hans-Peter Wild. Die Bank Austria verkaufte das Austria Trend Hotels Schloss Lebenberg (150 Zimmer) um rund 30 Millionen Euro an Michael Heinritzi und Robert Hübner.

Das europaweit höchste Transaktionsvolumen mit Hotelimmobilien verbuchte im abgelaufenen Jahr Deutschland. Der Wert der Verkäufe kletterte dort gegenüber dem Jahr davor um 15 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Damit wurde Großbritannien auf Platz zwei verdrängt. Im Vereinigten Königreich brachen die Hotelverkäufe 2016 wegen des EU-Austrittsvotums der Briten (Brexit) um 53 Prozent von 9,3 auf 4,4 Milliarden Euro ein. An dritter Stelle rangierte Frankreich mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro (plus 18 Prozent). (APA)