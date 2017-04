St. Pölten – Die niederösterreichische Umweltanwaltschaft hat bei der Staatsanwaltschaft rund 50 Anbieter bundesweit angezeigt, die Dieselpartikelfilter von Autos entfernen oder deaktivieren. Da­runter befinden sich auch zwei Anbieter in Tirol, schilderte NÖ-Umweltanwalt Thomas Hansmann der TT. Der Ausbau sei nicht nur illegal, sondern gesundheitsschädlich, warnen die Umweltschützer.

Der Filter reduziert die im Abgas von Dieselmotoren vorhandenen Partikel, die sonst in die Luft gelangen. Durch Manipulationen steigen die emittierte Partikelmasse und -anzahl um ein Vielfaches, erklärte die Umweltanwaltschaft. Die Feinstpartikel sind besonders gesundheitsschädlich und führen zu schweren Atemwegserkrankungen vor allem bei Kindern sowie alten und kranken Menschen und zu einer erhöhten Sterblichkeitsrate.

Die Anzeigen gegen rund 50 Anbieter sowie gegen unbekannt seien auf Basis einer Internet-Recherche erfolgt. Bei den Anbietern handelt es sich demnach etwa um Kfz-Werkstätten und Tuningclubs, die mit geringeren Wartungskosten, „Kraftstoffersparnis“ oder „besserer Motorleistung“ werben. Demnach wird das Entfernen des Dieselpartikelfilters mit anschließendem Einfügen eines Metallrohrs ohne Funktion oder das Deaktivieren des Filters in der Kfz-Software angepriesen. Die Bezirkshauptmannschaften und Landesumweltanwaltschaften seien informiert worden.

Die Umweltanwaltschaft NÖ ortet Anstiftung zum Betrug und Anstiftung zur Erfüllung weiterer strafbarer Umweltdelikte durch die angezeigten Personen, Betrug durch die Auftraggeber (Fahrzeughalter) sowie u. a. einen Verstoß gegen das Kraftfahrgesetz. Die Deaktivierung oder der Ausbau eines serienmäßig vorhandenen Partikelfilters sei unzulässig.

Kritik äußert Hansmann an der „Pickerl“-Überprüfung. Fehlende Partikelfilter würden „vermutlich nur selten auffallen“. Das liege daran, dass das Verkehrsministerium die Vorgaben zur Abgasmessung von Dieselmotoren stark abgeschwächt habe. Dies wiederum liegt laut Hansmann am Testverfahren: Normalerweise sollte dabei im Leerlauf Vollgas gegeben und die Abgase abgenommen werden. Autohersteller allerdings machen den Bund dafür haftbar, sollte es bei diesen Vollgas-Tests zu Motorschäden kommen. Sie geben daher häufig eine Maximaldrehzahl für diesen Test vor – eine so genannte „Cut-off“-Drehzahl. „Bei Fahrzeugen mit einer sehr niedrigen „Cut-off“-Drehzahl ist überhaupt nur eine Sichtprüfung vorgesehen“, so Hansmann. Dazu komme, dass die Abgasmessgeräte nicht geeignet sind, bei modernen Dieselfahrzeugen Defekte am Abgasnachbehandlungssystem festzustellen.

Der Umweltdachverband fordert das Aus des Dieselprivilegs: „Es wird immer unverständlicher, dass Diesel weiterhin steuerlich bevorzugt wird.“ (mas, APA)