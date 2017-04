Innsbruck – Über 90 Prozent der Geldveranlagungen landeten trotz der Nullzinsen noch immer auf Sparbüchern, sagte Mayer gestern bei einer Pressekonferenz in Innsbruck – mit riesigen Verlusten der Sparer, die seiner Ansicht nach in Zukunft noch größer werden dürften. Denn wegen der „monströsen Staatsschulden“ in Europa (die seien noch höher als während der Euro-Schuldenkrise) werde die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen dauerhaft extrem tief halten. Und das, obwohl die Inflationsrate und damit die Realverluste für die Sparer schon gestiegen seien.

Es gebe Auswege. Dazu müssten „die Sparer aber zu Investoren werden“. Immobilien seien durchaus eine gute Anlage-Möglichkeit, aber am besten beim Eigengebrauch. Entscheidend sei jedenfalls „Lage, Lage und nochmals Lage“. Eine Vorsorgewohnung in zweitklassiger Lage werde in 20 Jahren bloß alt und renovierungsbedürftig, aber kein Gewinn sein, so Mayer.

„Gold wiederum ist sehr schön und auch knapp, es tut aber nichts.“ Langfristig würden die Preise hier aber steigen. Die beste Anlage seien aber Investments in gute Aktientitel. „Aktien sind auch schön und bei guten Firmen knapp, und hier arbeitet das Geld wirklich.“ Dass viele wegen ständiger Krisenmeldungen hier vorsichtig seien, kommentiert Mayer so: „Zu fürchten gibt es immer etwas.“ In den letzten 20 Jahren mit ihren unzähligen Krisen sei der Aktienwert bei der Vermögensverwaltung im Schnitt um 8 Prozent gestiegen, der Wert habe sich versechseinhalbfacht. Wichtig sei, in Geschäftsmodelle zu investieren, die „unabhängig von politischen Entwicklungen und Eintagsfliegen stabil bleiben“ – etwa in Konsumtitel. „Nur weil Donald Trump Präsident ist, putzen sich die Menschen etwa weiterhin die Zähne und kaufen ein.“

Die Bank-Austria-Tochter Schoellerbank, die im Vorjahr bei gleich sechs Tests mit dem höchsten Wert ausgezeichnet wurde, konnte im Vorjahr das Kundenvermögen um 7,5 Prozent auf knapp 11,3 Mrd. Euro steigern. „Wir haben einen tollen Rekordlauf“, sagte Mayer. In Tirol und Vorarlberg wurde dabei die Milliarden-Marke geknackt. Der Jahresüberschuss nach Steuern sank von 28,2 auf 26,1 Mio. Euro. Die Kernkapitalquote des Instituts stieg von 49 auf über 59 Prozent. (va)