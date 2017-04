Wien – Am Montag hat die Ökostrom AG neue Aktien im Wert von 1,1 Millionen Eur­o über die Crowd-Investing-Plattform Conda ausgegeben, und bereits gestern waren die 11.323 Anteilsscheine vergriffen. Insgesamt haben sich 439 neue Investoren an Österreichs größtem unabhängigen Energieversorger beteiligt, eine Aktie kostete 100 Euro.

Damit blieb der auf erneuer­bare Energie spezialisierte Versorger der Strategie treu, ausschließlich auf Bürgerbeteiligung zu setzen. „So können wir unsere Unabhängigkeit von großen Energieversorgern bewahren“, sagt Finanzvorstand Lukas Stühlinger im Gespräch mit der TT.

Mit der Kapitalerhöhung wolle man „einerseits im Vertrieb wachsen sowie in den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen investieren“. In den vergangenen beiden Jahren hat der Ökostromversorger, der in Tirol mit dem Energieunternehmen Gutmann zusammenarbeitet, Dividenden in der Höhe von zwei Euro je Anteilsschein ausgeschüttet, durch das angestrebte Wachstum erwarte man eine Verdoppelung.

Durch den Klimavertrag von Paris sieht sich das Unternehmen laut Stühlinger in der Strategie bestätigt, ausschließlich auf erneuerbare Energie zu setzen.

Die Ökostrom AG erwirtschaftete nach eigenen Aussagen einen Umsatz von 50 Mio. Euro bei 56.000 Kunden. Das Unternehmen betreibt 23 Wind- und Photovoltaik-Anlagen. Bislang hatte man rund 1900 Investoren. (ecke)