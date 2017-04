Die Hauspreise in Österreich sind im Jahresvergleich um 7,0 Prozent gestiegen. Wie aus Daten von Eurostat vom Freitag weiter hervorgeht, stiegen die Hauspreise, gemessen am Hauspreisindex (HPI), im vierten Quartal 2016 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal im Euroraum um 4,1 Prozent und in der EU um 4,7 Prozent.

Am stärksten fiel die Teuerung der Hauspreise in Tschechien (11,0 Prozent), Ungarn (9,7 Prozent) und Litauen (9,5 Prozent) aus. Preisanhebungen gab es in allen EU-Staaten. Am geringsten war der Wert in Italien (0,1 Prozent).

Im Vergleich des vierten zum dritten Quartals 2016 gingen die Hauspreise in Österreich um 0,1 Prozent zurück. Die stärksten Rückgänge wiesen dabei Dänemark (-1,5 Prozent), Kroatien (-0,6 Prozent) und Belgien (-0,4 Prozent) auf. Auf der anderen Seite verbuchte Malta (6,1 Prozent) den höchsten Anstieg, gefolgt von Tschechien (4,7 Prozent) und den Niederlanden (3,2 Prozent). (APA)