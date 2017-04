Innsbruck, Wien, Linz – Sowohl die Kosten für Super als auch für Diesel hätten sich im Vergleich zur letzten Preiserhebung im September 2016 erhöht, teilt die Arbeiterkammer mit. So betrage der durchschnittliche Preis für Diesel in Tirol 1,11 Euro und für Super 1,19 Euro. Damit habe sich der Durchschnittspreis zum letztjährigen Vergleich für Diesel um 3,14 Prozent und bei Super sogar um 4,38 Prozent erhöht.

Im Osten Österreichs ist das Tanken deutlich günstiger als im Westen, kritisiert die AK. Superbenzin sei in Tirol im Schnitt um 6 Cent je Liter teurer als in Oberösterreich. Somit kostet in Tirol eine komplette 50-Liter-Tankfüllung im Schnitt 3 Euro mehr.

Der Tirol-Aufschlag diene allein dazu, die Autofahrer „ungeniert abzukassieren“, ärgert sich Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl. Dabei gehe der Löwenanteil an die Konzerne, während den Tankstellenbetreibern kaum etwas bleibe. „Die Bundeswettbewerbsbehörde muss endlich einschreiten, um dieses Preisgefälle abzustellen.“

Doch auch in Tirol gibt es hinsichtlich der Treibstoffpreise teils deutliche Unterschiede. In den Bezirken Reutte und Innsbruck-Stadt war das Tanken am günstigsten, während es in Landeck am teuersten war. Mit Abstand am kostspieligsten sei das Tanken auf den Autobahntankstellen.

Teurer wurde auch Heizöl. Der durchschnittliche Preis für einen Liter Heizöl extra­leicht betrug bei einer Abgabemenge von 2000 Litern 68 Cent, im September lag der Preis hingegen bei 63 Cent – eine Verteuerung um 8 Prozent.

Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) ist Tanken im Osterurlaub im Ausland teurer als in Österreich. So seien in Italien und der Schweiz heuer für eine 50-Liter-Diesel-Tankfüllung im Schnitt 69,50 Euro zu zahlen, um 14,50 Euro mehr als in Österreich. In Slowenien sind dafür um 4 Euro mehr zu berappen, in Ungarn um 3,50 Euro und in Deutschland um 3 Euro.

In einer Woche endet die Winterreifenpflicht. Die AK Oberösterreich führte daher einen Preistest durch. So koste das Umstecken zwischen 20 Euro und 55 Euro, das Aufbewahren des Reifensatzes zwischen 25 und 55 Euro. (TT)