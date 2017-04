Wien, Paris – Der Etappensieg des europafreundlichen französischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron wirkt sich positiv auf die Europäische Union und den Euro aus, „es handelt sich um ein positives Zeichen für EU und Euro“, sagte der Chefanalyst der Erste Group, Friedrich Mostböck, am Montag im APA-Gespräch. Das Ergebnis helfe Frankreich, Italien und Spanien bei Staatsanleihen.

Passiere nichts außergewöhnliches wie Terroranschläge, die der Macron-Gegnerin Marine Le Pen helfen könnten, sei von der Wahl Macrons und seines proeuropäischen Kurses auszugehen, so Mostböck. Eine gewisse Bremse könnte nach dessen Wahl das Ergebnis der dann noch im Juni stattfindenden Parlamentswahlen werden, gab der Erste-Group-Experte zu bedenken.

Denn nach dieser könnten beispielsweise die Konservativen den Premierminister stellen - die Präsidentenwahl habe der Konservative Francois Fillon als Person verloren, nicht die Partei. Bei den Sozialisten hingegen sei die Partei diesmal abgewählt worden.

Fazit: „Eine Erleichterung ist feststellbar. Die politischen Unsicherheiten sind etwas gesunken, wenn auch nach wie vor vorhanden. Zuerst muss Macron noch feststehen: Wenn er wirklich gewählt wird, ist mit einem weiteren Renditeanstieg bei deutschen Zinsen und einem weiteren Rückgang bei französischen wie auch italienischen und spanischen Zinsen zu rechnen“, so Mostböck.

Raiffeisen Research teilte in einer Aussendung am Montag mit, dass die Finanzmärkte in den vergangenen Wochen ein „Worst-Case-Szenario“ mit einem Duell der extrem rechten Le Pen mit dem Linksaußen-Kandidaten Jean-Luc Melenchon bereits eingepreist hätten, das in den Tagen vor der Wahl großteils wieder ausgepreist worden sei.

Die asiatischen Börsen legten heute Früh jedenfalls ebenso wie die US-Aktienmarkt-Futures deutlich zu. Genauso deutlich im Plus dürften heute auch die europäischen Börsen in den Handel starten, so Raiffeisen. „Bei Staatsanleihen und Währungen erwarten wir heute eher eine moderate Marktreaktion.“

„Das Schlimmste erst einmal verhindert“

Der Wirtschaftsforscher Michael Hüther sieht im Ausgang der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich ermutigende Signale für Europa. „Die Achse Paris-Berlin kann wieder zu einem starken Motor werden. So ist das Schlimmste erst einmal verhindert worden“, erklärte der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.

„Freilich: die zweite Runde in 14 Tagen muss erst noch gewonnen werden“, hob Hüther hervor. „Und dann beginnt die Arbeit in einem wirtschaftsstrukturell schwach aufgestellten Land.“ Dabei werde Deutschland eine wichtige Rolle der Kooperation zukommen.

Im ersten Wahlgang hatte sich am Vortag der sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durchgesetzt. Er geht damit als Favorit in das Rennen um das Präsidentenamt in Frankreich. Die Franzosen haben damit am 7. Mai die Wahl zwischen der europafeindlichen Linie Le Pens und dem Deutschland- und EU-freundlichen Programm Macrons. (APA, TT.com)