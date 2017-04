Wien – Extrawurst gehört in Österreich zu den beliebtesten Wurstsorten. Während sie früher hauptsächlich offen und frisch aufgeschnitten beim Fleischer oder Greißler gekauft wurde, findet die Extrawurst heute immer öfter verpackt aus dem Supermarktregal den Weg nach Hause zum Konsumenten. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 20 Produkte getestet, offen und verpackt, auch in Variationen wie Putenextra oder Kalbspariser, darunter fettreduzierte und Bio-Ware.

Offene Wurst wurde sofort untersucht, verpackte zum Mindesthaltbarkeitsdatum überprüft. Das Ergebnis sei, so der VKI in einer Aussendung am Donnerstag, bei verpackter Ware alarmierend. Von den 16 Proben fielen 3 mit „nicht zufriedenstellend“ sogar durch.

Enorme Preisunterschiede bei verpackter Ware

Der VKI war in Wien und Niederösterreich unterwegs, um in Supermärkten, bei Diskontern, in einem Bio-Markt und bei einem Fleischer Proben einzukaufen. Das Hauptaugenmerk sei mit 16 Produkten auf verpackte Ware gelegt worden, so der VKI. Offene Wurst ging viermal über die Feinkosttheke. Wobei die Sorten dieser Gruppe sich nicht sehr stark voneinander unterschieden, weder preislich (alle 12-13 Euro pro Kilo) noch qualitativ.

Bei der Extra in Verpackung habe es schon mehr zu entdecken und auch zu bemängeln gegeben. Zum einen sei der Preisunterschied mit einem Bereich zwischen 4,95 Euro und 28,63 Euro pro Kilo enorm. Zu anderen sei auch der Qualitätsunterschied gravierend gewesen.

Große Preisunterschiede und Tricksereien

Vier Wurstproben bekamen vom VKI nach dem Test die Höchstnote „sehr gut“, während drei Produkte mit „nicht zufriedenstellend“ gar durchfielen. Und es habe sich wieder gezeift, dass der Preis nicht unbedingt die Qualität widerspiegele. Die 4,95-Euro-Extra schnitt laut VKI sehr gut ab, während die 28,63-Euro-Hochpreiswurst am letzten Tag der Mindesthaltbarkeit bereits stark mit Bakterien belastet war.

Gehe es nach den Herstellern, legen die KonsumentInnen auch Wert auf die Farbe des Lebensmittels, schreiben die Konsumentenschützer. Anders sei es wohl nicht zu erklären, dass sieben von 16 verpackten Produkten mit dem roten Farbstoff der Scharlach-Schildlaus aufgepeppt wurden. Eine andere – für den VKI unlautere – Methode sei, das Sichtfenster der Verpackung rosa zu tönen. Der durch die ungeöffnete Verpackung vermittelte Eindruck der Ware entspricht nicht ihrer tatsächlichen Beschaffenheit. Das gelte als potentielle Irreführung des Verbrauchers, so der VKI abschließend. (TT.com, hu)