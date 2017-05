Brüssel – Der gemeinsame EU-weite Markt für Waren ist schon relativ gut entwickelt, der Markt für Dienstleistungen hinkt aber noch hinterher. Bei diesem Mangel will die EU-Kommission Abhilfe schaffen und hat dazu ein Gesetzespaket vorgeschlagen. Große Umbrüche sind darin nicht vorgesehen, wohl aber Regeln, um den Dienstleistungsmarkt zusammenzuschmieden und bereits gelebte Praxis verbindlich zu machen.

Eine „Dienstleistungskarte“ soll es Unternehmen leichter machen, ihre Dienstleistungen in anderen EU-Staaten anzubieten. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sollen davon profitieren. Außerdem will die EU-Kommission den Mitgliedsländern einen verbindlichen Leitfaden an die Hand geben, um die Folgewirkungen und die Verhältnismäßigkeit von Gesetzen besser abschätzen zu können. Österreich hat zwar schon einen im EU-Vergleich umfangreichen und detaillierten Katalog für Folgeabschätzungen, Verbesserungen seien aber immer noch möglich, meint die Brüsseler Institution.

Notifizierung geplant

Und schließlich will die EU-Kommission, dass künftig Gesetze spätestens drei Monate vor dem Beschluss nach Brüssel gemeldet (notifiziert) werden, damit noch vor dem Inkrafttreten allfällige EU-Widrigkeiten ausgeräumt werden können. Derzeit kann die EU-Kommission nur im Nachhinein ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten.

Am meisten Widerstand gibt es derzeit bei der Dienstleistungskarte. Sie sieht vor, dass ein Dienstleistungsunternehmer wie etwa ein Architekt oder Wirtschaftsprüfer bei seiner Heimatbehörde bekanntgibt, dass er in einem bestimmten anderen EU-Land tätig werden will. Seine Heimatbehörde würde dann mit den Behörden des anderen Landes Kontakt aufnehmen und ausmachen, dass die Qualifikationen stimmen und die Arbeit geleistet werden darf. Allerdings dauert das Verfahren zumindest zwei bis vier Wochen, die Karte gilt auch nur in dem bestimmten EU-Land, für das sie angesucht wurde. Wenn sich ein Unternehmer derzeit die Behördenwege selber antut, kann er dafür sofort im EU-Ausland loslegen.

Bei der Vorab-Notifizierung von Gesetzen wiederum haben der Bundesrat in Österreich und die Parlamente in Frankreich und Deutschland noch ein Problem - sie befürchten einen Eingriff in die Kompetenzen der Mitgliedsländer (Subsidiarität). Ansonsten gebe es wenig Widerstand, die EU-Kommission ist sich auch sicher, dass sie die Gesetzgebung nicht aufhalten würde, dauern Beschlüsse doch in der Regel deutlich länger als drei Monate. Und schon jetzt werde in einigen kritischen Fällen vorab die Meinung der EU-Kommission eingeholt - so etwa bei der deutschen Pkw-Maut. (APA)