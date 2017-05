Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Imst, Wien – Frankreich ist Tirols viertwichtigster Exportmarkt – Tendenz steigend. Gewinnt die Rechtspopulistin Marine Le Pen die heutige Präsidentschaftsstichwahl, könnte das die Handelsbeziehungen mit Österreich bzw. Tirol verändern. „Ich wünsche mir deshalb einen verlässlichen, pro-europäischen Partner im Élysée-Palast. Macron ist aus meiner Sicht der bessere Kandidat: Er ist wirtschaftsliberal und ein Mann der Mitte. Die Alternative ist aus wirtschaftlicher Sicht keine, hat doch Le Pen den Franxit, den französischen Brexit, angekündigt“, sagt Tirols Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer.

Eine der Tiroler Firmen, die die Zukunft Frankreichs direkt betrifft, ist die Imster „Sunkid“ mit einer Tochterfirma in Frankreich, die u. a. französische Skigebiete mit Zauberteppichen ausstattet und in Freizeitparks mit kleinen Attraktionen vertreten ist. „Frankreich zählt zu unseren fünf größten Absatzmärkten. Frankreich ist für uns interessant, weil das Marktvolumen für Produkte wie unsere groß ist und die Skigebiete sehr innovationsfreudig sind“, sagt Sunkid-Geschäftsführer Emanuel Wohlfarter. Dass sich mit Le Pen die Türen für ausländische Firmen schließen könnten, befürchtet auch er: „Schon jetzt ist der französische Markt mit seiner Bürokratie und dem Dschungel an Anbieterverfahren in den vielen öffentlichen Ausschreibungen schwierig. Da spürt man die nationalistische Einstellung jetzt schon viel stärker als in Ländern wie z. B. Italien. Le Pen ist EU-kritisch und wir sind ein europäisches Unternehmen, und so kann man sich vorstellen, dass es noch schwieriger wird“, so Wohlfarter.

Wie richtungsweisend die heutige Wahl ist, betont LH Günther Platter: „Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass die Bevölkerung von Frankreich um die Bedeutung der Richtungsentscheidung weiß, immerhin ist Frankreich auch eines der Gründungsmitglieder der Europäischen Union. In Zeiten der Globalisierung vermag egoistischer Nationalismus kaum etwas zu erreichen. Das ist keine passende Antwort. In Wirtschaft, Außenpolitik, Sicherheit, Verteidigung und nicht zuletzt der Flüchtlingsfrage richtet heutzutage kein Land alleine mehr etwas aus. Das Ergebnis dieser Präsidentschaftswahl ist daher nicht nur für Frankreich, sondern für ganz Europa eine Richtungsentscheidung.“

Nichts ändern wird sich – egal, wie die Wahl ausgeht – dagegen im Tourismus. „Parteipolitisches hat mit der Wahl des Reiseziels nichts zu tun. Frankreich ist und wird kein Zielland für die Österreichurlauber. Der Atlantik ist zu kalt, den Mittelmeerurlaub macht man lieber in Griechenland, Kroatien oder Italien. Einzig Paris ist ein Ziel im Städtetourismus“, erklärt Peter Zellmann, Chef des Instituts für Freizeit- und Tourismusforschung (IFT).

So sieht das auch der Chef der Tirol Werbung, Josef Margreiter: „Nach meinen jahrelangen Beobachtungen sind politische Kurswechsel, wenn es sich nicht um Sicherheitsaspekte handelt, jedenfalls selten Einflussfaktoren für das Reiseverhalten nach Tirol. Die Vorzeichen für den Sommer stehen grundsätzlich gut: So hat eine Befragung der Österreich Werbung bei französischen Reiseveranstaltern eine positive Buchungslage ergeben.“ Und das heißt: Tirol wird auch künftig wieder zahlreiche Franzosen begrüßen dürfen, deren beliebteste Freizeitaktivität laut Tirol Werbung das Wandern ist (87 % gehen wandern) und die besonderen Wert auf Kulinarik legen.