Wien, Innsbruck – Wer online shoppt, könnte in Zukunft starke Nerven brauchen. Das legt zumindesst eine Erhebung der Arbeitkammer (AK) nahe: Preise für ein und dasselbe Produkt ändern sich sich mitunter mehrmals am Tag. Gestützt auf persönliche Daten der Konsumenten können sie individuell angepasst werden – zugunsten des Händlers.

Die AK hat, so die Konsumentenschützer in einer Aussendung, nun an sechs Erhebungstagen im März zu einer bestimmten Uhrzeit 33 Preisabfragen auf den Webseiten Amazon, Lufthansa, Air Berlin, Austrian Airlines, Opodo, Booking.com und Heine-Versand durchgeführt. Verwendet wurden über 20 verschiedene Endgeräte, nämlich stationäre PC, Laptops, Notebooks, Smartphones, iPhones und iPads, die über Wien, Niederösterreich, Salzburg, Kärnten und Tirol verteilt waren; ein Laptop wurde in Düsseldorf benützt.

Je nach Endgerät unterschiedliche Preise

„Die Preise sind, vor allem im Dienstleistungsbereich (Booking.com und bei Flugbuchungen), zum Teil völlig intransparent“, erklärt die AK in ihrer Aussendung. Sie würden sich teilweise innerhalb von fünf Minuten ändern (etwa bei der AUA um 80 Euro) oder seien unterschiedlich je nach Endgerät gewesen, mit dem die Preise abgefragt wurden. Aber, wer denke, Phone- oder iPad-Benutzer zahlen grundsätzlich mehr als etwa Smartphone- oder Laptop-Benutzer, der irre. Es sei bei der Erhebung auch vorgekommen, dass iPhone- und iPad-Benutzer einen um fünf bis zehn Euro geringeren Preis angezeigt bekamen als Nutzer anderer Endgeräte (so bei der Air Berlin).

Preisdifferenzen von bis zu 167 Prozent

Spitzenreiter in Sachen Preis-Intransparenz sei die Flugbuchungsplattform Opodo gewesen. Je nach Erhebungstag habe es bei der konkreten Flügeabfrage bis zu neun unterschiedliche Preise und Preisdifferenzen von bis zu rund 167 Euro gegeben. Es könne, so die AK, aber auch bei Opodo nicht gesagt werden, dass der angezeigte Preis bei Abfrage mittels iPhone teurer wäre als bei Abfrage mittels eines stationären PC. Meist sei sogar der günstigste und teuerste Preis jeweils über ein anderes iPhone abgefragt worden.

Bei Booking.com habe es Preisdifferenzen bei zwei von acht abgefragten Hotels (etwa Madrid je nach Erhebungstag und Endgerät von bis zu 154,35 Euro oder elf Prozent) gegeben. Bei den anderen Hotels waren es lediglich reine Rundungsdifferenzen.

Nur beim Heine-Versand seien bei allen fünf abgefragten Produkten der Preis auf der österreichischen Webseite um bis zu 100 Euro (6,7 Prozent) teurer als auf der deutschen gewesen.

Preisschwankungen im Zeitverlauf über die zwei Erhebungswochen seien bei Amazon (bis zu elf Euro), Lufthansa (bis zu 40 Euro), Air Berlin (bis zu 130 Euro), AUA (bis zu 160 Euro), Opodo (bis zu 113,40 Euro) und Booking.com (bis zu 232,35 Euro) festgestellt werden.

Eingriffe in die Privatsphäre

Es werde für den Einzelnen immer schwieriger, einen fairen Marktpreis herauszufinden und eine informierte und wirtschaftlich günstige Entscheidung zu treffen, so die AK. Zudem könne diese Art der Preisgestaltung schnell zu weitreichenden Eingriffen in die Privatsphäre sowie zu Diskriminierung führen.

Laut AK brauchte es auf europäischer Ebene Regelungen für individualisierte Preisdifferenzierung beim Onlinekauf. So sollten Unternehmen verpflichtet werden, ihre Preispolitik offenzulegen, insbesondere ob personenbezogene Daten, Surf- und Kaufverhalten, geografische Lage oder Endgerätetyp Einfluss auf die Preisgestaltung haben. (APA, hu)