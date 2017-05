Memmingen, Außerfern – In den ersten vier Monaten dieses Jahres verzeichnete der Flughafen Memmingen, der kleinste der drei bayerischen Verkehrsflughäfen, mit 319.046 Passagieren ein Allzeithoch. „Das ist ein absoluter Rekord und ein deutliches Signal, dass unser Angebot gefragt ist“, erklärt Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid.

Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 252.769 Passagiere, was einem Zuwachs von 26,2 Prozent entspricht. Die Jahresprognose 2017 bleibt bei 1,1 Millionen Passagieren.

Auch was die Bilanzen angeht, rechnen die Verantwortlichen in Memmingen im laufenden Geschäftsjahr mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis und der so genannten „schwarzen Null“. So sollen auch die Bankschulden in Höhe von derzeit acht Millionen Euro zur Gänze getilgt werden, was wiederum die Zinsbelastung deutlich verringere.

Alle Strecken erfreuen sich gegenwärtig einer sehr guten Auslastung. Der Mix der Verbindungen erweise sich als äußerst attraktiv. „Dadurch“, so Schmid, „haben wir eine sehr heterogene Kundengruppe, was zu einer stabilen Nachfrage führt.“ Ferien- und Städtetrips würden bestens mit Geschäftsreisen sowie Besuchen bei Verwandten und Freunden harmonieren.

Aktuell bietet der Memminger Flughafen 31 Ziele zwischen Moskau und Teneriffa an. Im Herbst kommen durch die Stationierung einer Ryan­air-Maschine weitere sieben Destinationen hinzu.

Ende Juni feiert der Allgäu Airport seinen 10. Geburtstag. Flugbetrieb herrscht über Memmingen freilich schon länger. 1936 wurde der „Fliegerhorst Memmingerberg“ im Zuge der Aufrüstung der Wehrmacht eingeweiht und ab 1956 von der deutschen Luftwaffe genutzt. 2004 wurde der Fliegerhorst stillgelegt. Um die Anlage für die zivile Luftfahrt zu nutzen, wurde eine Betreibergesellschaft mit über 70 Kommanditisten gegründet, und am 28. Juni 2007 starteten die ersten Linien- und Passagierflüge. (TT, fasi)