Wien – Der Konjunkturmotor läuft in Österreich heuer besser als voriges Jahr, auch geht erstmals seit 2011 die Arbeitslosenrate leicht zurück. Heuer werden Industrie und Exporte die Wirtschaft stärken, 2016 hatten Dienstleistungen und Bau für Wachstum gesorgt. In den einzelnen Bundesländern ist die Entwicklung dabei jedoch auch heuer durchaus unterschiedlich.

Alle Bundesländer bis aufs Burgenland werden heuer ein höheres regionales Wirtschaftswachstum aufweisen als 2016, erklärten die Ökonomen der UniCredit Bank Austria am Mittwoch.

Spitzenreiter sollen dabei Vorarlberg und Tirol mit je 2,4 Prozent BIP-Plus sein, während auch Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Burgenland beim Wachstum noch über dem Österreich-Schnitt von 1,8 Prozent liegen dürften. Schlusslichter dürften Niederösterreich und Wien sein, noch hinter Kärnten.

Impulsgeber sind 2017 der verstärkte Rückenwind durch den globalen Aufschwung und die noch immer spürbaren Effekte der Steuerreform, wobei Industrie- und exportorientierte Bundesländer heuer verbesserte Bedingungen vorfinden und die Dienstleistungen weitgehend in Fahrt bleiben.

2016 war Jahre der „Dienstleistungshochburgen

2016 war eine Industrieausrichtung kein Vorteil, denn es konnten vor allem Dienstleistungshochburgen das günstigere Umfeld nutzen. Dynamikgewinner waren 2016 die Steiermark und Kärnten, während Vorarlberg und Burgenland mit je 2,4 Prozent BIP-Plus die absoluten Spitzenreiter waren, gegenüber 1,5 Prozent im Österreich-Schnitt. Schlusslicht war 2016 Niederösterreich, das als einziges Bundesland gegenüber 2015 sogar an regionaler Wirtschaftsleistung verloren hat.

Die Arbeitslosigkeit stabilisierte sich in Österreich bereits 2016 - nur noch in Wien gab es eine weitere Zunahme, allerdings auf 13,6 Prozent Arbeitslosenrate, um 4,4 Prozentpunkte mehr als noch 2011. Wien hatte in den letzten Jahr die schlechteren Karten - und hat sie noch immer: Die Bundeshauptstadt trug fast die Hälfte zum bundesweiten Arbeitslosigkeitsanstieg in diesen fünf Jahren bei, jedoch kaum aus konjunkturellen Gründen, sondern wegen des durch die Zuwanderung kräftig steigenden Arbeitskräftepotenzials.

Neuwahlen werden die Konjunktur „wenig betreffen“

Die Migration betrifft aber primär Ausländer am Arbeitsmarkt negativ (durch Verdrängungseffekte), aber kaum Inländer, wie es vor Journalisten hieß. In den übrigen Bundesländern war hauptsächlich die Wirtschaftswachstumsdifferenz ausschlaggebend am Arbeitsmarkt: So konnte etwa in Tirol und Vorarlberg die hohe Beschäftigungsdynamik in Industrie und Tourismus die dortige starke Ausweitung des Arbeitskräfteangebots auffangen

Die auf Oktober vorgezogenen Neuwahlen werden die heimische Konjunktur „relativ wenig“ betreffen, ist Bruckbauer überzeugt. Denn vor allem wirke sich die bessere Stimmung der Verbraucher aus, die weltwirtschaftliche Erholung sowie die Stabilisierung im Euroraum: „Die breite Bevölkerung hat nicht unbedingt das Gefühl, dass wir in einer schweren Krise stecken.“ Andererseits sei es aber schon gut, dass die heimischen Wahlen 2018, wenn Österreich im zweiten Halbjahr den EU-Vorsitz innehabe, schon vorbei seien. (APA)