Wien, New York – Der heimische Energydrink-Hersteller Red Bull rutschte in der jährlichen Markenwertstudie „BrandZ“ des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Kantar Millward Brown von Rang 90 auf Rang 99. Der geschätzte Markenwert von Red Bull sank leicht um ein Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar (10,3 Milliarden Euro).

Im Ranking der Erfrischungsgetränke-Marken liegt Red Bull aber weiterhin auf Platz drei hinter Coca-Cola (minus zwei Prozent auf 66,5 Milliarden Dollar) und Diet Coke (minus sieben Prozent auf 11,7 Milliarden Dollar).

Die Marke Google ist 245 Milliarden Dollar wert

Google ist laut „BrandZ“-Studie auch 2017 die wertvollste Marke der Welt. Der Markenwert von Google ist nach Angaben der Markforscher gegenüber dem Vorjahr um sieben Prozent auf 245,6 Milliarden Dollar gestiegen, gefolgt von Apple (plus drei Prozent auf 234,7 Milliarden Dollar) und Microsoft (plus 18 Prozent auf 143,2 Milliarden Dollar). Einen kräftigen Sprung im diesjährigen Ranking von Rang sieben auf Rang vier schaffte der Online-Händler Amazon mit einem Markenwert-Plus von 41 Prozent auf 139,3 Milliarden Dollar.

Der kräftige Anstieg des Amazon-Markenwerts zeige die Bedeutung eines ganzheitlichen Markenauftritts, so Bernd Büchner, Geschäftsführer von Kantar Millward Brown in Deutschland, Österreich und der Schweiz am Dienstag in einer Aussendung. „Mit unterschiedlichen Angeboten aus einer Hand und über diverse Endgeräte hinweg – vom Online-Shopping bis zum Fernsehen – vereinfacht der Retailer mit seinen Dienstleistungen die komplexe Welt für die Konsumenten.“

Hinter Amazon auf Rang fünf folgt Facebook mit einem Markenwert von 129,8 Milliarden Dollar (plus 27 Prozent). Erstmals in den Top 10 ist die chinesische Marke Tencent mit einem geschätzten Markenwert von 108,3 Milliarden Dollar (plus 27 Prozent). Die gestiegene Nutzung der Messaging-App WeChat von Tencent ließ den Wert der Marke nach oben schießen. Derzeit dominieren noch US-Marken das „BrandZ“ Ranking, 54 Marken von US-Unternehmen sind in den Top 100 vertreten. Alle sieben Neuzugänge unter den Top 100 der Markenwertstudie waren Technologie-Marken - darunter YouTube, Snapchat, Netflix und Salesforce.

Verschiebung hin zu Online-Handel

Die Verschiebung in der Handelsbranche vom stationären Handel hin zum Online-Handel lässt sich auch bei den Markenwerten beobachten. Die Markenwerte der Online-Händler stiegen seit dem Jahr 2006 um plus 388 Prozent, während traditionelle Händler im selben Zeitraum einen Verlust von minus 23 Prozent verzeichneten.

Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Kantar Millward Brown hat zum zwölften Mal die internationale Markenwertstudie „BrandZ“ erstellt. Der Marktforscher berechnet die Markenwerte mittels einer Kombination aus Finanzkennzahlen und der Befragung von weltweit über drei Millionen Konsumenten. Der Gesamtwert der Top-100-Marken stieg in diesem Jahr um acht Prozent auf 3,64 Billionen Dollar. (APA)