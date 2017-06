Innsbruck, Wien – Wohnimmobilien haben sich 2016 im österreichweiten Schnitt nur leicht verteuert. Einfamilienhäuser kosteten mit 1.795,12 Euro pro Quadratmeter um 1,1 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Preise für gebrauchte Wohnungen stiegen mit 1,4 Prozent (1.575,05 Euro pro Quadratmeter) wesentlich stärker als für neue (plus 0,8 Prozent auf 2.447,50 Europro Quadratmeter), zeigt der Immobilienpreisspiegel 2017 der Wirtschaftskammer.

Einen regelrechten Preisschub nach oben gab es hingegen bei gebrauchten Eigentumswohnungen in Wien und Eisenstadt - mit einem Plus von jeweils 5,6 Prozent auf durchschnittlich 2.669,70 Euro bzw. 1.290,50 Euro pro Quadratmeter. Spitzenreiter bei den Preisen in diesem Segment bleibt allerdings Innsbruck mit durchschnittlich 2.759,50 Euro pro Quadratmeter (plus zwei Prozent gegenüber 2015) – gefolgt von Wien und Salzburg (2.656,80 Euro pro Quadratmeter). Am billigsten waren Eisenstadt, Klagenfurt (1.357,90 Euro pro Quadratmeter) und St. Pölten (1.384,20 Euro pro Quadratmeter).

Deutlich mehr zu zahlen als ein Jahr davor war 2016 auch für neu errichtete Eigentumswohnungen. Am teuersten kamen neue Wohnungen in Salzburg (4.131,50 Euro pro Quadratmeter), Wien (3.817,90 Euro pro Quadratmeter) und Innsbruck (3.718,90 Euro pro Quadratmeter) .

Zu einem Preisrückgang kam es in Innsbruck - mit einem Minus von 1,3 Prozent auf im Schnitt 2.800 Euro je Quadratmeter bzw. 0,3 Prozent auf 2.047,90 Euro – bei Einfamilienhäusern.

Auch für Nicht-Eigentümer wurde Wohnen teurer: Die Nettomieten erhöhten sich österreichweit um 2,8 Prozent auf 7,50 Euro pro Quadratmeter. Beim Kaufen und beim Mieten gibt es regional sehr große Unterschiede bei den Preisen.

„Über alle Immobilienarten haben wir eine sehr verlangsamte Preissteigerung - Ausreißer aus dieser gemäßigten Entwicklung haben wir nur bei Grundstücken für Einfamilienhäuser“, fasste der Obmann des Fachverbandes der Immobilientreuhänder der WKÖ, Georg Edlauer, am Mittwoch in einer Pressekonferenz zusammen. Baugrundstücke verteuerten sich österreichweit im Schnitt um 3,7 Prozent auf 238,53 Euro pro Quadratmeter.

Insgesamt würden sich die Immobilienpreise auch „in nächster Zeit nicht sehr viel nach oben bewegen“, erwartet der stellvertretende Fachverbandsobmann in der WKÖ und Fachgruppenobmann in der Wirtschaftskammer Steiermark, Gerald Gollenz. (APA, TT.com)