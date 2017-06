Von Verena Langegger

Innsbruck – Risikobewusstsein in der Finanzbranche hat durchaus seine Berechtigung. Finanzmanager, die durch hohen Einsatz viel Geld verdienen, die also durch waghalsige Spekulationen an der Börse selbst oder für ihre Kunden zu unglaublichem Reichtum kommen, sind kein Klischee, es gibt sie wirklich.

Eine Forschungsgruppe an der Universität Innsbruck hat es sich zum Ziel gesetzt, eben jenes Risikoverhalten von Finanzmanagern zu untersuchen. Seit drei Jahren studiert ein Team rund um Michael Kirchler und Jürgen Huber vom Institut für Banken und Finanzen dieses Verhalten. Es führt Laborexperimente mit internationalen Bankern und Finanzexperten durch, um deren Verhalten in Bezug auf Rankings und Bonusanreizsysteme zu untersuchen. Das Verhalten der Finanzexperten wird dann mit dem von „normalen Menschen“ verglichen. Die Unterschiede sind enorm, sagt der Sprecher des neuen Spezialforschungsbereichs (SFB), der experimentelle Finanzwirt Michael Kirchler: „Financial Professionals wie Börsen- oder Fondsmanager sind wesentlich wettbewerbsgetriebener als andere Menschen, übrigens unabhängig vom Geschlecht.“

Und dieses wettbewerbsgetriebene Risikoverhalten steige noch an. Wird im Experiment etwa ein anonymes Ranking gezeigt, dann werden die Finanzmanager – auch ohne Boni, Geld oder sonstige Vergütungen – noch ehrgeiziger. Der Grund für die hohe Risikobereitschaft ist auch schon gefunden, sagt Kirchler: Financial Professionals sind – laut einer Vergleichsstudie mit 1000 Durchschnitts­österreichern, 150 Bankern und 130 Spitzensportlern – ähnlich wettbewerbsgetrieben wie Spitzensportler. Die Branche sei möglicherweise Grund für Risikobereitschaft. „Vieles, was mit Rendite und Performance zusammenhängt, ist messbar. Und als Finanzmanager wird man darauf trainiert, gute Rendite zu erwirtschaften.“

Nicht zu vergessen im Wettbewerb um hohe Renditen sind auch die Kunden. Sie müssen – wie bei so genannten Vertrauensgütern üblich – den Finanzmanagern vertrauen. Denn sie haben meist nicht das Wissen über Finanzmärkte und ihre Mechanismen. Eben diese Vertrauensmärkte sind das Forschungsgebiet des Spezialforschungsbereichs, der mit 3,5 Millionen Euro vom Wissenschaftsfond FWF gefördert wird. Neben Michael Kirchler und Jürgen Huber wirken zudem noch Loukas Balafoutas, Matthias Sutter (beide Institut für Finanzwissenschaften) und Rudolf Kerschbamer und Markus Walzl (beide Institut für Wirtschaftstheorie und -politik) mit.

„Wir wollen die Auswirkungen von unterschiedlichen Formen der Versicherung, von verschiedenen Entlohnungssystemen und von Reputation auf Betrugshäufigkeit, Risikoverhalten und die Effizienz von Vertrauensgütermärkten untersuchen“, sagt Kirchler. Besonders wichtig sei auch, wie persönliche Eigenschaften, soziale Normen und Statusdenken menschliches Verhalten steuern. Nicht nur in der Finanzbranche wird untersucht. „Für einen Kunden ist es oft schwierig einzuschätzen, ob etwa eine bestimmte Reparatur wirklich nötig ist, welche medizinischen Behandlungen am besten geeignet sind oder ob Risiken von Anlageprodukten richtig dargestellt werden.“ Sie müssen deshalb darauf vertrauen, dass die Anbieter ihren Informationsvorteil nicht ausnutzen.

„Ein Problem dabei ist, dass Informationsasymmetrien auf Märkten für Vertrauensgüter zu Betrug, Ineffizienzen und zu mangelhaften Leistungen für Kunden führen können.“ Das habe beispielsweise die letzte Finanzkrise gezeigt. Die Forscher werden in Experimenten und in Feld­experimenten untersuchen, welche Persönlichkeitseigenschaften und ökonomischen Präferenzen Unehrlichkeit und unmoralisches Verhalten erklären. In Experimenten werden unter kontrollierten Bedingungen die theoretischen Vorhersagen getestet, wie z. B. Wettbewerb das Verhalten von Verkäufern und die Effizienz von Märkten beeinflusst. Die Ergebnisse sollen helfen, die Qualität in diesen Bereichen zu verbessern. Denn mit ihren Untersuchungen geben die Forscher grundlegende Einblicke in das Funktionieren von alltäglichen Vertrauensgütermärkten und zeigen auf, wie individuelles Verhalten, Anreizstrukturen und der institutionelle Rahmen auf diesen Märkten zusammenspielen.

Die Ergebnisse sollen aber auch ganz konkrete Einsichten für Politik und Regulierungsbehörden liefern. Eine ganz neue Perspektive erwarten sich die Forscher auch auf Märkte für Finanzberatung und Fondsmanagement, die seit der Finanzkrise unter starker Kritik stehen. Von der Forschungskompetenz der am Spezialforschungsbereich beteiligten Wissenschafter profitieren aber auch die Studierenden, denn die theoretische und experimentelle Verhaltensforschung fließt in die Ausbildung ein.