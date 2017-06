Peking – Es ist ein Finanzkrimi auf chinesische Art, der die Branche aktuell nervös macht: Der riesige chinesische Versicherungskonzern Anbang ist in eine schwere Krise geschlittert. Vor wenigen Tagen trat der schillernde Chef des drittgrößten chinesischen Versicherungskonzerns zurück. Wu Xiaohui sei „vorübergehend aus persönlichen Gründen nicht in der Lage, seine Aufgaben wahrzunehmen“, so lautete die offizielle Mitteilung des Konzerns am vergangenen Mittwoch. Das Finanzmagazin Caijing berichtete jedoch, die zuständige Regulierungsbehörde habe mitgeteilt, den Finanzmogul bereits Tage zuvor „mitgenommen“ zu haben, ohne Gründe für diese mutmaßliche Festnahme zu nennen.

Seitdem herrscht enorme Verunsicherung in der chinesischen Finanzbranche. Die Versicherung verwaltet geschätzte 300 Milliarden Dollar an Vermögen. Die Probleme bei Anbang dürften deutlich größer sein, als zunächst bekannt war. So erklärte der Konzern Ende der Vorwoche, dass seine Produkte weiter über Banken verkauft würden. Angestellte mehrerer Finanzinstitute sagten gegenüber Reuters allerdings, teilweise sei der Vertrieb schon vor Monaten eingestellt worden. Wenn die Banken nun keine Lebensversicherungen und Fonds des Unternehmens mehr verkaufen, kann sich Anbang nur noch sehr schwer refinanzieren – daher rührt auch die Angst von Finanzexperten, dass der Konzern kippen und eine Art zweite „Lehman-Krise“ auslösen könnte. Der Fall der US-Investmentbank Lehman Brothers gab 2008 den Startschuss für die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise.

In der chinesischen Versicherungsbranche herrscht seit Längerem große Unruhe. Mehrere namhafte Vertreter stehen wegen Korruptionsverdachts oder Missachtung der Vorschriften im Fadenkreuz der Aufsichtsbehörden. Selbst der Chef der Aufsichtsbehörde, Xiang Junbo, musste im April zurücktreten, gegen ihn wird wegen Korruption ermittelt. Gegen Anbang ermitteln die Behörden laut dem Magazin Caijing wegen des Verdachts der Missachtung von Vorschriften für Versicherungsprodukte und Investitionen.

Anbang hat sich in wenigen Jahren vom einfachen Immobilienversicherer zu einem Finanzkoloss entwickelt, der massiv im Ausland investierte. 2004 gegründet, wurde Anbang zehn Jahre später international bekannt, als es das berühmte Hotel Waldorf Astoria in New York für die Rekordsumme von 1,95 Mrd. Dollar bzw. 1,74 Mrd. Euro kaufte (das Hotel ist inzwischen auf unbestimmte Zeit geschlossen worden). Allerdings hat die Staatsführung in Peking zuletzt angekündigt, Risiken im Finanzsystem einzudämmen und deswegen den Abfluss von Geld ins Ausland zu beschränken. Große Versicherer stehen unter besonderer Beobachtung, weil sie Geld aus dem Verkauf hochverzinster Produkte für Zukäufe im Ausland nutzen.

Anbang hatte übrigens in den vergangenen Monaten mit der Familie von Jared Kushner, dem Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, über den Kauf eines Hochhauses an der New Yorker Fifth Avenue verhandelt. Die Gespräche wurden im März beendet, nachdem Trump vor möglichen Interessenkonflikten gewarnt wurde.

Der inzwischen festgenommene Anbang-Chef Wu Xiaohui ist mit einer Enkelin des früheren chinesischen Machthabers Deng Xiaoping verheiratet, der Chinas Wirtschaft in den 80er-Jahren öffnete. (wer, APA, Reuters)