Wien – In vielen beliebten Urlaubsländern ist das Tanken deutlich teurer als in Österreich. So muss man in Italien für 50 Liter Eurosuper im Schnitt 75 Euro bezahlen - um 17 Euro mehr als in Österreich. Für eine 50-Liter-Tankfüllung Diesel bezahlt man mit 67,50 Euro um 14 Euro mehr, verweist der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf Zahlen auf Zahlen der EU-Kommission und rät zum spritsparenden Fahrverhalten.

Auch im zweitbeliebtesten Urlaubsland der Österreicher, in Kroatien, kostet Sprit mehr: Für 50 Liter Diesel sind 2,50 Euro mehr zu bezahlen, für 50 Liter Eurosuper um 6 Euro mehr. Wer in Griechenland 50 Liter Eurosuper tankt, hat im Schnitt um 16 Euro mehr zu zahlen als in Österreich, für Diesel um 8 Euro mehr.

Insgesamt ist Diesel in 19 EU-Staaten teurer als in Österreich und Eurosuper kostet in 18 EU-Staaten mehr als hierzulande. „Eine Überraschung erleben Autofahrer in der Schweiz: Während in Österreich Diesel deutlich billiger ist als Eurosuper, ist das in der Schweiz umgekehrt“, sagt VCÖ-Experte Markus Gansterer laut Aussendung: 50 Liter Diesel kosten umgerechnet im Schnitt 70,50 Euro, für 50 Liter Benzin sind im Schnitt 68 Euro zu zahlen.

Insgesamt kostet Treibstoff in Österreich deutlich weniger als im EU-Schnitt. Noch günstiger tankt man beispielsweise in den baltischen Staaten sowie in Polen, Rumänien und Bulgarien. (APA)