Von Alois Vahrner

Wien, Innsbruck – Steuern wir auf das Ende des Bargelds zu? Manche Experten verlangen dessen Ende wegen der Bekämpfung von Terror und Geldwäsche, andere prophezeien das kommende Aus auch wegen des Booms bei Plastikgeld und neuen technologischen Möglichkeiten wie dem berührungslosen Zahlen, etwa mit dem Smartphone.

Aber auch manche Fakten heizen die Ängste in der Bevölkerung vor einem drohenden Bargeld-Ende an, etwa neben dem Aus für 1- und 2-Cent-Münzen in etlichen Euroländern auch die bereits von der Europäischen Zentralbank (EZB) fixierte Abschaffung der 500-Euro-Scheine ab Ende 2018. Zudem gibt es die Rufe, Barzahlungs-Obergrenzen einzuführen, um Terroristen und Geldwäschern stärker als bisher das Wasser abzugraben.

Ein klares Nein zu Rufen nach einem Aus für Bargeld und nach Zahlungslimits kommt von der Oesterreichischen Nationalbank. „Wir sind für die Wahlfreiheit der Bürgerinnen und Bürger und strikt gegen künstliche Einschränkungen“, sagt Notenbank-Direktor Kurt Pribil gegenüber der TT. Das sei sehr wohl etwa mit den Geldwäscherichtlinien vereinbar. Dass etwa mit der Abschaffung der 500-Euro-Scheine der Terror bekämpft werden könne, sei in Zeiten von Bitcoins und des Darknets eine „bizarre Vorstellung“. Bei den jüngsten Hacker-Attacken seien Bitcoins als Lösegeld verlangt worden. Österreich habe deshalb auch gegen das Aus für die Fünfhunderter gestimmt, weil das „null bringt“, betont Pribil.

Durchaus offen sei man aus Notenbank-Sicht für die Zukunft der 1- und 2-Cent-Münzen. Im Gegensatz zu anderen Ländern gelinge es, die kleinen Münzen nicht mit Verlusten, sondern sogar mit einem kleinen Gewinn zu prägen.

Laut Umfragen in der Eurozone lehnen etwa in Deutschland, Frankreich und Österreich 95 Prozent der Bevölkerung eine Abschaffung des Bargelds ab. Trotz auch der Zunahme von Zahlungen mit Bankomat- und Kreditkarten würden in Österreich wehr als 80 Prozent aller Transaktionen in Supermärkten oder in der Gastronomie in bar gezahlt, sagt Pribil.

Zurzeit seien in der Eurozone Banknoten und Scheine im Wert von etwa 1150 Milliarden Euro im Umlauf. Und trotz Plastikgeld und aller elektronischen Möglichkeiten sei die Nachfrage nach Barem sogar jetzt noch um vier bis sechs Prozent im Jahr steigend. Seit der Einführung des Euro im Jahr 2002 habe sich der Bargeldumlauf sogar verfünffacht.

Für Pribil steht die Notenbank neuen Entwicklungen sehr positiv gegenüber, Bargeld werde es „die nächsten 20 bis 30 Jahre und wahrscheinlich lange darüber hinaus“ noch geben. Dass das Finanzministerium jüngst den Tiroler Landtag nach dessen Entschließung wissen ließ, dass in Österreich ein verfassungsrechtlicher Schutz für Bargeld nicht möglich sei, sieht Pribil gelassen. Eine Abschaffung müsste immerhin unter allen Euroländern einstimmig erfolgen – auch Österreich (wo sich während des Bundespräsidenten-Wahlkampfs alle Parteien für das Bargeld ausgesprochen haben) hätte ein Vetorecht, so der Nationalbanker.

Bargeld sei trotz der nie ganz zu bannenden Gefahr von Fälschungen (deshalb werden seit geraumer Zeit neue, fälschungssichere Noten auf den Markt gebracht) deutlich sicherer als etwa Zahlungen im Internet, sagt Pribil. „Da ist die Gefahr, Opfer von Kriminellen zu werden, fünf- bis zehnmal größer.“

Die Nationalbank stehe neuen Möglichkeiten wie kontaktlosem Zahlen sehr aufgeschlossen gegenüber. 85 Prozent aller Karten und 50 Prozent aller Supermarkt-Terminals hätten dafür bereits die Ausstattung.

Die EZB und die Notenbanken wollen laut Pribil zudem bis Ende 2018 ein eigenes Instant-Payment-System fertig haben, damit Überweisungen überall in der Eurozone spätestens in zehn Sekunden auf dem Konto des Empfängers eintreffen. „Da ist uns ganz wichtig, dass es dafür ein europäisches System geben wird und nicht dass Anbieter wie Google das übernehmen.“