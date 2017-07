Von Stefan Eckerieder

Wien, Innsbruck – Nicht nur bei Konsumgütern steigt die Nachfrage nach sozial nachhaltig produzierten Produkten. Auch in der Finanzwirtschaft sind ethische Investments immer stärker gefragt. „Seit der Finanzkrise suchen immer mehr Sparer und Anleger nach Möglichkeiten, ihr Geld nach ethischen Gesichtspunkten zu veranlagen, sagt Helmut Berg, Chef von Oikocredit Österreich.

Die internationale Entwicklungsgenossenschaft mit Partnern in fast 70 Ländern unterstützt Menschen durch die Refinanzierung von Mikrokreditinstituten oder größeren Projekten wie Bauerngenossenschaften. Im Jahr 2009 hatten Anleger aus Österreich laut Berg bei Oikocredit rund 12 Mio. Euro veranlagt, mittlerweile seien es 106 Mio. Euro.

Seit die Idee der Mikrokredite in den 1970er Jahren entstand, haben bereits 300 bis 400 Millionen Menschen von den Darlehen profitiert. Die Partner-Unternehmen (Mikrofinanzinstitute) von Oikocredit erreichen laut Berg bislang weltweit rund 40 Mio. Mikrokredit-Kunden.

„Kunden von Mikrokrediten sind Menschen, die einen Kredit benötigen, um mit einem Job in die wirtschaftliche Unabhängigkeit zu starten. Aufgrund ihrer Armut sind diesen Menschen Bankverbindungen verwehrt“, sagt Berg. Konsumkredite würden nicht vergeben. „Der Kredit muss immer Einkommen generieren. Die Idee ist, Armut mit Unternehmertum zu bekämpfen“, sagt der Repräsentant der Oikocredit-International-Niederlassung in Österreich. So könnten Menschen in vielen Ländern bereits mit einem Kredit von 100 Dollar Saatgut oder eine Nähmaschine kaufen oder mit 200 Dollar eine Fahrrad- oder Mopedreparaturwerkstatt eröffnen. „Während der sechs Monate der Kreditrückzahlung können sie meist das Doppelte der aufgenommenen Summe verdienen.“

Aber auch diese Kredite sind nicht gratis. Die Zinsen lägen meist auch höher als jene von klassischen Banken vor Ort. Das liegt laut Berg unter anderem an der intensiveren Betreuung der Kreditkunden. So würden nicht bankfähige Kreditnehmer in Ghana bis zu 40 Prozent Zinsen für einen Mikrokredit zahlen, während klassische Geschäftsbanken von Kunden mit guter Bonität 34 Prozent verlangen. „Jedoch müssten Menschen ohne Bankverbindung sonst auf den informellen Markt ausweichen, wo bis zu 200 Prozent Zinsen verlangt werden“, erklärt Berg. Die Inflation in dem westafrikanischen Land betrug zuletzt mehr als 12 Prozent.

Mehr als 80 Prozent der Kredite, die Oikocredit refinanziert, werden an Frauen vergeben. „Frauen sind erfahrungsgemäß gewissenhafter bei der Rückzahlung von Krediten“, sagt Berg. Die Ausfallquote der Kredite liege bei rund 1,2 Prozent.

Für Anleger seien die Turbulenzen in der Finanzwirtschaft ein Hauptgrund, vermehrt über ethische Investments nachzudenken. „Die Finanzkrise hat viele Leute zum Nachdenken gebracht, ob es nicht mehr Sinn macht, in die Realwirtschaft zu investieren.“ Die ländlichen Strukturen, in denen das Geld angelegt wird, seien zudem nicht abhängig vom Auf und Ab der Anlage-Indizes. „Neben dem finanziellen Ertrag haben die Anleger auch einen sozialen Return. Und es ist keine Spende“, so der Oikocredit-Chef.

Oikocredit habe seinen Anlegern in den vergangenen Jahren stets die maximal mögliche Dividende von zwei Prozent ausbezahlt. Die Mindestinvestition beträgt 200 Euro.

Die Bilanzsumme des abgelaufenen Geschäftsjahres betrug laut Unternehmensangaben 1,19 Mrd. Euro, wovon 1,05 Mrd. Euro zu Projektfinanzierungen verwendet wurden. Weltweit arbeite man mit 802 Partnern zusammen, davon 521 Mikrofinanzpartner. Geld von 54.000 Anlegern wird verwaltet. Oikocredit hat in Österreich fünf Angestellte und mehr als 20 freiwillige Mitarbeiter. Seit Kurzem ist die Genossenschaft auch in Tirol sehr aktiv.

Neben Oikocredit bieten u. a. auch die Erste Bank mit dem Responsible Microfinance Fonds und C-Quadrat mit Vision Microfinance ähnliche Anlageprodukte an. Konkurrenzdruck verspüre Oikocredit noch keinen, da in der Nische des ethischen Investments das Interesse erst im Wachsen begriffen sei.