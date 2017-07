Brüssel – Europas wirtschaftlichen Sorgenkindern geht es wieder besser – allen voran Griechenland und Spanien. Die EU-Kommission hat am Freitag neue Zahlen vorgelegt. Das Wirtschaftsklima in der EU hat sich demnach im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,8 Punkte verbessert – konkret kletterte der Index von 111,3 auf 112,1 Punkte. Den Höchstwert hatte die Europäische Union im Mai 2000 mit 117,4 Punkten erreicht. Nach dem Einbruch in Folge der Wirtschaftskrise ging es in den letzten Jahren aber wieder klar bergauf.

Wie aus den Daten der EU-Kommission weiter hervorgeht, konnte sich die Eurozone nur minimal steigern. Von den einzelnen Staaten wies aber das krisengeschüttelte Griechenland mit einer Erhöhung um 4,2 Punkte das stärkste Plus auf. Dahinter folgte Großbritannien, das trotz der unklaren Brexit-Verhandlungen einen kräftigen Anstieg verbuchen konnte. Dann kommen die Staaten Dänemark, Litauen und auf Rang fünf Österreich. Schlusslicht ist Malta.

Insgesamt verzeichneten elf EU-Staaten eine Verschlechterung ihres Wirtschaftsklimas. 14 Länder konnten ein Plus einfahren. Zwei Staaten blieben unverändert – nämlich Luxemburg und Schweden –, keine Daten lagen aus Irland vor.

Gute Nachrichten gibt es auch von der Iberischen Halbinsel: Die spanische Wirtschaft kommt immer besser in Fahrt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von April bis Juni um 0,9 Prozent, wie aus den am Freitag veröffentlichten Daten des Statistikamtes in Madrid hervorgeht. Damit bleibt Spanien eines der am schnellsten wachsenden Euro-Länder.

Auch den Haushalten in Europa geht es wieder etwas besser. Die Pro-Kopf-Einkommen der Haushalte in der Eurozone sind im ersten Jahresviertel 2017 gegenüber dem vierten Quartal 2016 um 0,2 Prozent gestiegen. Ende des Vorjahres hatte es einen leichten Rückgang um 0,1 Prozent gegeben. Mehr eingekauft wird aber nicht: Der reale Pro-Kopf-Konsum der privaten Haushalte blieb in der Eurozone unverändert. In allen 28 EU-Staaten gab es dagegen einen Rückgang um 0,2 Prozent. Das ist der schlechteste Wert seit Anfang 2013. (TT, APA)