Innsbruck – Noch immer gibt es in Tirol rund 850 Millionen „alte“ Schilling, das sind 60 Millionen Euro, die nicht umgetauscht wurden. So war auch dieses Jahr der Euro-Bus der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) wieder „in Sachen Schilling“ in Tirol unterwegs. Insgesamt wechselten 1081 Kunden bei der Tour 2017 rund zwei Millionen Schilling. Darüber hinaus nahmen rund 3000 Tiroler das Informationsangebot der OeNB in Anspruch. Zusätzlich gab es noch über 200 Beratungsgespräche für Handelsangestellte zum Thema Sicherheit.

Für Schilling-Banknoten, die vor der Euro-Einführung ihre Funktion als gesetzliches Zahlungsmittel verloren haben, gilt eine Umtauschfrist von 20 Jahren. Bei der 500-Schilling-Banknote „Otto Wagner“ und der 1000-Schilling-Banknote „Erwin Schrödinge­r“ läuft diese Frist im April 2018 ab. Banknoten der letzten Schilling-Serie können jedoch zeitlich unbegrenzt umgetauscht werden. (TT)