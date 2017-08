Wien – Wer Unterhaltungselektronik oder Haushaltsgeräte online oder im Geschäft kaufen möchte, sollte auf jeden Fall die Preise vergleichen. Denn diese können für ein und dasselbe Produk­t in Online-Shop und Filial­e mitunter ziemlich unterschiedlich sein. Das zeigt ein aktueller Preisvergleich der Arbeiterkammer (AK) im Netz und im Geschäft bei je 100 Stichproben in drei Elektromärkten. Bei ein und demselben Produkt war teilweise der Online-Shop billiger, teilweise die Filiale. So waren 22 von 100 Stichproben bei Saturn im Online-Shop um bis zu knapp 30 Prozent billiger als im Geschäft, 19 im Online-Shop um bis zu 27 Prozent teurer als im Geschäft. Bei Media Markt gab es ebenfalls Preisdifferenzen zwischen Online-Shop und Filiale. Zehn Produkte waren im Online-Shop teurer als im Geschäft (bis zu 33 Prozent). 28 waren im Online-Shop billiger als im Geschäft (bis zu 20 Prozent). Gegenüber der AK erklärte Saturn: „Zu den Aufgaben des Geschäftsführers zählt unter anderem die eigenständige Produkt- und Preisgestaltung, wodurch es zu unterschiedlichen Sortimenten und Preisen in den Regionen und in den Märkten kommen kann.“ Der Online-Shop sei wie ein eigenständiger Markt zu sehen. Ähnlich argumentierte auch Media Markt. Es sei in der Struktur des Unternehmens begründet, dass einzelne Standorte bzw. der Online-Shop als eigenständige Organisationseinheiten selbst Angebote definieren, um damit etwa auf regionale oder lokale Gegebenheiten reagieren zu können. Daher könne es auch zu Preisunterschieden zwischen stationären Angeboten und den Online-Angeboten von Media Markt kommen.

Beim Preisvergleich für Lebensmittel und Drogeriewaren zeigte sich: Von billiger über gleich bis teurer ist alles drin. Das Ergebnis der bis zu je 100 Stichproben bei fünf Super- und Drogeriemärkten: Bei Billa, dm und Bipa waren die Preise zwischen Online-Shop und Geschäft bei fast allen untersuchten Produkten gleich. Bei Interspar hatten nur zwei von 95 Produkten im Online-Shop einen höheren Preis als in der Filiale. Bei Merkur gab es die meisten Preisdifferenzen zwischen Online-Shop und Filiale: Zwölf von 82 Stichproben waren im Online-Shop um bis zur Hälfte teurer als im Geschäft. Vier waren im Online-Shop um bis zu knapp 17 Prozent billiger als im Geschäft. (TT)