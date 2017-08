Wien – Das Netz an E-Auto-Tankstellen entlang der Haupt-Urlaubsrouten in und um Österreich wird dichter. Im Rahmen des EU-Mobilitätsprojekts „Central European Green Corridors“ (CEGC) wurden 115 Schnell-Ladestationen für E-Autos in Österreich, Deutschland, Slowenien, der Slowakei und Kroatien errichtet.

So stehen auf den rund 400 Kilometern von Wien nach Ljubljana mehr als 20 Ladestationen zur Verfügung, teilte die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich am Dienstag in einer Aussendung mit. Um das Auto auf 80 Prozent zu laden, werden rund 25 bis 30 Minuten benötigt.

Das Gesamtbudget von CEGC liegt bei 7,1 Mio. Euro, der Anteil der EU-Finanzierung beträgt rund die Hälfte. (APA)