Von Alois Vahrner

Innsbruck – „Da haben einige Anbieter den Mund zu weit offen gehabt“, sagt E-Control-Vorstand Andreas Eigenbauer zum Umstand, dass man heuer in Österreich die selbst gelegte Hürde beim Smart-Meter-Umbau weit unterlaufen wird. Die Anforderungen vor allem in Sachen Datenschutz seien sehr anspruchsvoll. Die EU habe nur ein Ziel von 80 Prozent Flächendeckung bis Ende 2020 vorgegeben, Österreich wollte heuer schon 70 und bis Ende 2020 dann mindestens 95 Prozent erreichen.

Eigenbauer geht davon aus, dass Wirtschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) die entsprechende Verordnung heuer noch abändern wird. „Wenn nicht, dann müssen wir, weil der Verordnung ja niemand entspricht, breitflächig Strafen verhängen.“

Erfreut zeigt sich Eigenbauer, dass die deutsch-österreichische Strompreiszone, wenn auch ab Oktober 2018 mit 4900 Megawatt auf etwa die Hälfte des österreichischen Verbrauchs zu Spitzenzeiten, aufrechtbleibt. Statt der befürchteten Mehrkosten für Österreich von Hunderten Millionen oder 30 Prozent blieben geschätzt weniger als 5 Prozent Verteuerung bei den Großhandelspreisen etwa für die Industrie übrig. Bei Haushaltskunden sei fraglich – ob und falls ja – in welcher Größe das durchschlagen werde.

Das irrational niedrige Strompreisniveau werde wohl vorerst noch einige Zeit so bleiben, obwohl so keine neuen Kraftwerke rentabel wären, betont Eigenbauer. Auf Sicht müsste die Kurve dann aber nach oben gehen.

Für die heimischen Kunden werde sich die Stromrechnung 2018 voraussichtlich kaum ändern, zumal die Energiepreise stabil blieben, die Netzentgelte weiter leicht sinken und die Ökostromzuschläge etwas steigen könnten. Wie berichtet, soll die Netzentgelt-Struktur modernisiert werden: Gleichbleibender Verbrauch soll günstiger sein, kurzfristige Spitzen (etwa auch für Sauna oder E-Auto-Aufladung) teurer.

Der Wettbewerb auf dem österreichischen Strom- und Gasmarkt sei in den letzten Jahren viel intensiver geworden. Allein in Tirol tummelten sich mittlerweile über 100 Stromanbieter, so der E-Control-Vorstand. Die Wechselraten seien spürbar gestiegen. Allein heuer im ersten Halbjahr wechselten in ganz Österreich fast 158.000 Stromkunden (im Gesamtjahr 2016 waren es 218.000) und fast 48.000 Gaskunden (gesamtes Vorjahr 68.000). In Tirol sei die Wechselbereitschaft wegen des tieferen Preisniveaus geringer, heuer aber in etwa doppelt so groß wie im Vorjahr. Im ersten Halbjahr wechselten 6800 Strom- und 1100 Gaskunden.

Ins Visier nehmen will die E-Control die „oft gerade noch legalen Praktiken“ auf dem Markt, dass etwa mit zeitlich verzögerten Einmal-Rabatten oder ständig wechselnden Preisen „wie bei Waschmitteln in Supermärkten“ agiert werde, sagt Eigenbauer. Man werde beim Tarifkalkulator im Internet zur besseren Übersichtlichkeit auch Vergleiche auf drei Jahre und ohne die oft nur einmalig gewährten Preiszuckerln anbieten.