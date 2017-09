Von Verena Langegger

Innsbruck, Wien – Die Russen fahren wieder auf Urlaub ins Ausland. Die Winterbuchungen – aktuell bei Eurotours, Tochter der Verkehrsbüro Group – steigen derzeit stark. Bereits im Sommer haben wieder mehr russische Gäste österreichische Städte besucht, daher wird auch für den Winter ein zweistelliges Plus erwartet. So gab es etwa in den Austria Trend Hotels zwischen Jänner und August 2017 ein Plus von 53,9 Prozent an Nächtigungen russischer Gäste im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Wien, ebenfalls beliebt bei Russen, lag das Plus bei 58,7 Prozent im Vergleich zu 2016.

Bis 2014 waren die russischen Touristen in Tirol immer mehr geworden, dann wurde die politische Lage instabil, der Krieg in der Ukraine brach aus, der Rubel brach ein. Dazu kam ein russischer Importstopp für Milch- und Fleischprodukte bzw. Obst und Gemüse aus der EU. Russische Geschäftspartner zögerten mit Investitionen oder legten ihre Projekte überhaupt auf Eis.

Zu spüren war die Krise auch im Tourismus. In Russland selbst war die Order ausgegeben worden, in der Heimat statt im Ausland zu urlauben. Gab es 2013 noch über 1,9 Mio. Nächtigungen von Russen in Österreich – davon immerhin 36,1 Prozent in Tirol –, fühlten sich diese offenbar ab 2014 in Europa nicht mehr willkommen. Doch nun werden die Russen wieder reisefreudiger, sagt Hermann Gruber, stellvertretender Chef der Austria Trend Hotels. Immer mehr Russen würden nicht mehr nur über Reiseveranstalter, sondern kurzfristiger und selbstständig über Plattformen wie booking.com buchen. Sehr viele Reiseveranstalter hätten zudem die wirtschaftliche Krise in Russland nicht überlebt. Nach wie vor sei es aber kompliziert aus Russland zu verreisen. Ein Visum müsse beantragt werden, Botschaften bzw. Vertretungen gebe es aber nicht in allen Städten. Dazu müssten von Incomern so genannte „Einladungen“ ausgesprochen werden, um ausreisen zu können. Doch Städte wie Wien, Salzburg und Innsbruck oder Orte wie Mayrhofen, St. Anton, Ischgl, Sölden oder Zell am See seien wieder „sexy“ für Russen, sagt Gruber.

Diese Orte haben sich seit Jahren auf ihre russischen Gäste eingestellt. So gehört Shopping für die russische Mittelschicht zum Urlaubserlebnis. Deshalb gibt es nicht nur in Städten Luxusmarken, auch in Wintersportorten wird mittlerweile hochpreisige Ware angeboten. Auch die Gastronomie sei für russische Gäste wichtig, sagt Andreas Lackner, Chef des Tourismusverbands Mayrhofen: „Die Teller werden leergegessen, die Portionen sind daher eher nicht klein.“ Es müsse allerdings nicht Wodka mit Kaviar sein, auch Wiener Schnitzel sei bei russischen Gästen sehr beliebt. Nichtsdestotrotz sei der Russe ein Gast wie der Engländer, der Niederländer oder der Deutsche auch. Mit der Verständigung sei es aber schwieriger. Doch mittlerweile sei auch dieses Problem gelöst, erzählt Lackner. „Wir sind seit 13 Jahren am russischen Markt, es gibt also auch Russinnen und Russen, die nach Mayrhofen geheiratet haben. Diese übersetzen dann für uns.“ Mittlerweile würden russische Gäste aber auch gerne Englisch sprechen.