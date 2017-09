Innsbruck – Den Touristikern sind sie längst ein Dorn im Auge: Internetplattformen, über die Privatunterkünfte vermietet werden – eine florierende Branche. Diese Quartiere, vom Zimmer und der günstigen Garçonnière bis zum Luxus-Appartement oder Designer-Haus, bilden eine immer größer werdende Konkurrenz zu den heimischen Tourismusbetrieben. Die Vermieter zahlen häufig weder Steuern noch Ortstaxen. „Die Finanzbehörden müssen entsprechend agieren“, sagt Andreas Wanker, Wohnungsstadtrat in Innsbruck. „Das wäre sehr wichtig.“

Während der Sommermonate ließ die Stadt den Markt intensiv beobachten – im Visier Sozialwohnungen, die auf Airbnb oder anderen Plattformen angeboten werden. Grund dafür war ein im vergangenen Jahr bekannt gewordener Fall. „Wir haben sofort juristische Schritte eingeleitet“, so Wanker. Noch bevor es dazu kam, zog der Mieter der städtischen Wohnung sein Inserat zurück.

Die Suche nach weiteren Fällen sei allerdings sehr zeitaufwändig und wegen der fehlenden Adress-Angaben überhaupt schwierig, räumt der Wohnungsstadtrat ein. Denn diese werden erst weitergegeben, wenn eine Wohnung oder ein Zimmer gebucht ist, also bereits bezahlt wurde. Man sei auf die Fotos und Hinweise angewiesen. Mitarbeiter der Hausverwaltungen wurden sensibilisiert, die Situation in den Wohnanlagen zu beobachten. Bisher wurde aber kein zweiter Fall dieser Art von Sozialmissbrauch bekannt.

Wanker sieht es aber als Notwendigkeit an, den Markt weiterhin zu beobachten. Sollte diese Form der Vermietung überhandnehmen, müsste man sich Regelungen überlegen. Das ist derzeit bereits in Wien der Fall, wo die Stadt die Betreiber vermehrt in die Pflicht nehmen will. Für internationale Plattformen müssten die gleichen Auflagen gelten wie für die heimischen Tourismusbetriebe.

Problem in Innsbruck ist aber auch, dass diese Unterkünfte auf dem Wohnungsmarkt fehlen. Doch natürlich könne man niemanden dazu zwingen, sie dauerhaft an Einheimische zu vermieten. (ms)