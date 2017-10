Innsbruck – Factoring, also den Verkauf offener Forderungen aus Warenlieferungen oder Dienstleistung, gibt es schon seit über 200 Jahren. Hat diese Form des Finanzmanagements lange Zeit eher ein Nischendasein geführt, ist der Markt in den letzten Jahren regelrecht explodiert. So hat sich das Volumen dieses Finanzinstruments in Österreich seit 2010 auf rund 20 Mrd. Euro verdreifacht. Weltweit wurden 2016 rund 1500 Mrd. Euro umgesetzt.

„Wir befinden uns mitten in einem wirtschaftlichen Aufschwung, und Unternehmen investieren wieder kräftig“, erklärt Claudio Chini, Vorstandssprecher der Faktorbank, einer Tochter der UniCredit. Doch häufig seien Kreditlinien und liquide Mittel durch Kundenforderungen gebunden. Hier biete Factoring Vorteile. Unter anderem könne Factoring das Rating verbessern, die Einhaltung der Bilanzkennzahlen, die in bestehenden Kreditlinien vereinbart wurden, erleichtern und auch das Ausfallrisiko bei Kundenforderungen reduzieren, da der Käufer (Faktor) dabei auch das Zahlungsausfallrisiko übernimmt.

„Factoring ist ein flexibles Finanzierungs- und Dienstleistungsinstrument, das helfen kann, das Wachstum auf eine solide Basis zu stellen“, betont Chini. Das zeige sich auch darin, dass nicht nur große Unternehmen Factoring nutzen, sondern zunehmend auch mittelständische Firmen. (hu)